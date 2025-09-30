Chi è Enrico Melozzi, direttore d'orchestra? Il successo grazie al Festival di Sanremo e al cinema. Nella vita privata è single: "Non voglio figli"

Nato a Teramo nel 1977, Enrico Melozzi ha cominciato a studiare pianoforte fin da bambino, per poi abbandonare per una parte di vita la musica classica per dedicarsi a quella contemporanea. Lasciata l’Italia, ha proseguito i suoi studi a Londra e poi ancora è stato assistente del musicista tedesco Michael Riessler, tornando poi alla musica classica. Nel corso della sua carriera ha composto numerose opere liriche e sacre, lavorando spesso anche nel mondo del cinema, componendo diverse colonne sonore. Tra queste, quelle per il film “Il gioco” di Adriano Giannini, con il quale ha vinto anche il Nastro d’Argento.

La vera popolarità, per Enrico Melozzi, è arrivata però nel 2012 con il suo primo Festival di Sanremo insieme a Noemi, che ha diretto in “Sono solo parole”. Da quel momento il musicista e direttore d’orchestra ha continuato il suo legame con il Festival di Sanremo, lavorando con tantissimi artisti più o meno ogni anno, in ogni edizione. In particolar modo, nel 2021, dopo aver diretto i Maneskin in “Zitti e buoni”, Enrico Melozzi ha conosciuto una popolarità incredibile. Al Corriere della Sera ha raccontato: “Da quel momento sono entrato nell’immaginario collettivo, sono stato percepito in maniera diversa”. Dunque, il Festival di Sanremo ha cambiato totalmente la sua vita.

Enrico Melozzi è single: “Ma non mancano le fan”

In questo momento professionalmente importante della sua vita, Enrico Melozzi è single per scelta: vuole infatti godersi al massimo questo bel momento di carriera, senza legarsi a nessuno che possa distoglierlo dal suo amato lavoro. “Ho scelto anche di non avere figli – ha raccontato ancora al Corriere della Sera – Penso che dedicandomi a loro, tralascerei la musica e non voglio succeda”. Dunque, una vera e propria scelta di vita per Melozzi, al quale però non mancano le fan: “Ci sono i fan club a me dedicati”.