Enrico Mentana all’inviata su La7: “Hai le luci di Barbara D’Urso”/ “La bolletta…”

È andato in scena un simpatico siparietto oggi in diretta su La7. Enrico Mentana ha condotto lo speciale del TgLa7 dedicato all’esito delle elezioni amministrative che si sono tenute il 3 e 4 ottobre, commentando i vari aggiornamenti dalle sedi di voto. La gag ha avuto luogo quando direttore del notiziario si è collegato con l’inviata Marinella Aresta, presente nella sede del comitato romano di Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma. All’apertura del collegamento, l’immagine si è però mostrata molto illuminata, al punto tale che la visione non è passata inosservata e che lo stesso Mentana non ha potuto fare a meno di commentarla. Il giornalista , in diretta, ha allora ironizzato sull’immagine della sua inviata, paragonando le sue luci a quelle di una ben nota conduttrice Mediaset.

Enrico Mentana e la battuta su Barbara D’Urso: le luci e la bolletta

“Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso. – ha allora scherzato Mentana in diretta su La7, continuando poi la battuta – Chi lo dice ora a Cairo per la bolletta della luce?”. Inutile dire che la frecciatina del direttore è in pochi minuti balzata su tutti i social. C’è da dire che Mentana non è il primo a ironizzare sulle luci che utilizza la D’Urso su di se quando si trova in diretta ma più volte la conduttrice ha replicato col sorriso, facendo notare che non è di certo l’unica a farlo in TV.

