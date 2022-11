Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani/ “Mai una foto insieme…”

Chi è Enrico Mentana, il compagno di Francesca Fagnani

Enrico Mentana è il compagno di Francesca Fagnani. I due stanno insieme dal 2013 dopo la fine della relazione del giornalista con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. In un’intervista a Oggi, Francesca Fagnani ha rivelato alcuni dettagli della relazione con il direttore di Tg La7: “Abbiamo delle premure reciproche tutte nostre. Non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere”. Al Corriere della Sera, ha rivelato che le privato Mentana non è così duro come sembra in tv: “Enrico è molto più buono di quello che sembra. A casa, è più gentile che nel presepe delle dirette. Quanto alla tendenza all’egocentrismo, tendo a non farlo sentire rockstar e metto a riposo il suo ego”.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno 23 anni di differenza e stanno insieme da 8 anni. Mentana è un personaggio molto famoso, ma i due giornalisti hanno sempre cercato di non dare visibilità alla coppia, tenendosi lontani dai riflettori. Enrico Mentana è padre di quattro figli: Stefano, nato da Fulvia Di Giulio; Alice, figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, e Giulio e Vittoria, figli dell’ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula.

Molti siti scrivono che la Fagnani è “nota per essere la fidanzata di Enrico Mentana” e in diverse occasioni è stata definita “raccomandata” perché legata al celebre giornalista: “Non c’è niente della mia vita professionale che si possa attribuire a Enrico: lavoro da quando avevo 24 anni, ho fatto la gavetta, i successi li ho ottenuti per merito mio e gli insuccessi sono stati tutta colpa mia”. Il primo a difendere la professionalità della compagna è proprio Mentana: “Enrico dice: fregatene, il tuo lavoro parla per te. Quelle sono le volte in cui preferisco dargli ragione”, ha detto la Fagnani al Corriere della Sera.

I due sono legati da quasi 10 anni, ma non si sono mai mostrati insieme: “Io non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme”, sottolinea. “L’amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe”. Quindi rivela che “lui non vuole parlare di lavoro a casa“. Francesca Fagnani non ha avuto figli: “Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi. Nessun rimpianto. Dopo la Dad poi”.











