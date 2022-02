Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani/ “Più buono che in tv”

Enrico Mentana e Francesca Fagnani insieme dal 2013

Enrico Mentana e Francesca Fagnani stanno insieme dal 2013, dopo la fine della relazione del giornalista con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. In un’intervista a Oggi, Francesca Fagnani ha rivelato alcuni dettagli della relazione con il direttore di Tg La7: “Abbiamo delle premure reciproche tutte nostre. Non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere”. Al Corriere della Sera, ha rivelato che le privato Mentana non è così duro come sembra in tv: “Enrico è molto più buono di quello che sembra. A casa, è più gentile che nel presepe delle dirette. Quanto alla tendenza all’egocentrismo, tendo a non farlo sentire rockstar e metto a riposo il suo ego”.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani: un rapporto lontano dai gossip

Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno 23 anni di differenza e stanno insieme da 8 anni. Mentana è un personaggio molto famoso, ma i due giornalisti hanno sempre cercato di non dare visibilità alla coppia, tenendosi lontani dai riflettori. Molti siti scrivono che la Fagnani è “nota per essere la fidanzata di Enrico Mentana” e in diverse occasioni è stata definita “raccomandata” perché legata al celebre giornalista: “Non c’è niente della mia vita professionale che si possa attribuire a Enrico: lavoro da quando avevo 24 anni, ho fatto la gavetta, i successi li ho ottenuti per merito mio e gli insuccessi sono stati tutta colpa mia”. Il primo a difendere la professionalità della compagna è proprio Mentana: “Enrico dice: fregatene, il tuo lavoro parla per te. Quelle sono le volte in cui preferisco dargli ragione”, ha detto la Fagnani al Corriere della Sera.

