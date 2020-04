Enrico Mentana dimissioni da La7?/ “Furioso con Lilli Gruber per Conte, ma Cairo…”

Pubblicità

«Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo». A lanciare la bomba sul direttore del Tg La7 è Dagospia. Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, dietro questo gesto ci sarebbero delle frizioni con Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo. Durante una delle sue puntate, infatti, è stato preso di mira proprio Enrico Mentana. Lo hanno fatto Marco Travaglio e Paolo Pagliaro, che hanno entrambi preso le difese di Giuseppe Conte per la famosa ultima conferenza stampa in cui il premier aveva attaccato le opposizioni, e in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Mentana proprio al termine del collegamento con Palazzo Chigi aveva espresso un giudizio negativo nei confronti dell’iniziativa del presidente del Consiglio, affermando che se lo avesse saputo prima, non avrebbe trasmesso quella parte della conferenza stampa. Attorno a queste parole è scoppiato un caso che ha portato addirittura Palazzo Chigi ad emettere un comunicato per fare chiarezza sulle ragioni di quell’attacco.

Pubblicità

ENRICO MENTANA DIMISSIONI DA LA7? L’INDISCREZIONE

Ma non è finita lì, perché Enrico Mentana ha replicato alla nota di Palazzo Chigi, e pure duramente. Capitolo chiuso? Per niente. Ora arriva l’indiscrezione di Dagospia sulle presunte dimissioni che il direttore del Tg La7 avrebbe offerto al presidente Urbano Cairo. Tutto questo per “colpa” di Lilli Gruber che, anziché prendere le difese del collega, martedì sera ha gettato benzina sul fuoco, permettendo ai suoi due ospiti, Marco Travaglio e Paolo Pagliaro, di difendere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da qui dunque la decisione di presentare le dimissioni al patron di La7, il quale per tutta risposta sarebbe riuscito a risolvere la questione e a mettere fine alla polemica esprimendo a Mentana tutta la sua solidarietà. La sua presa di posizione contro Conte gli è costata però in termini di ascolti. Dopo la sua “sparata” è infatti passato dal 6,3 al 4,6 per cento. Un altro aspetto non trascurabile riguarda i rapporti all’interno dell’azienda: come l’avrà presa Lilli Gruber?



© RIPRODUZIONE RISERVATA