ENRICO MENTANA INNAMORATO DI BROZOVIC/ “Chi non lo capisce è come i terrapiattisti..”

La passione calcistica di Enrico Mentana è noto: il giornalista è un grandissimo tifoso dell’Inter e non è raro che sui social esprima le sue riflessioni sul momento nerazzurro. Si capisce bene, dunque, che nelle ultime ore Mentana non stia nella pelle: la sua squadra, dopo il passo falso del Milan a La Spezia e la successiva vittoria interista nel match contro la Lazio ha infatti ottenuto l’agognato sorpasso in campionato e adesso guarda tutti dall’alto in basso. In uno degli ultimi post pubblicati su Facebook, però, Enrico Mentana ha voluto rendere merito ad uno dei giocatori probabilmente più sottovalutati da parte del “main stream”, ma decisivo per il funzionamento degli schemi di Antonio Conte: stiamo parlando del croato Marcelo Brozovic. E’ proprio al centrocampista che il direttore del Tg La7 ha dedicato questo messaggio…

ENRICO MENTANA ELOGIA BROZOVIC

Enrico Mentana ha scritto: “Da questa sera possiamo aggiungere definitivamente ai terrapiattisti, ai negazionisti dello sbarco sulla Luna e ai no vax un’altra categoria controfattuale, i tifosi dell’Inter che considerano Brozovic un brocco da vendere a ogni costo“. Una presa di posizione netta quella del giornalista, deciso a rimarcare a tutti i costi il valore di Brozovic, giocatore spesso sottovaluto anche dalla stessa tifoseria calcistica. Non l’unica sortita di Enrico Mentana a tema calcistico di queste ore. Il giornalista, infatti, aveva anche commentato la sconfitta del Milan con questo post su Facebook: “Stasera per la prima volta ho visto una partita in cui il migliore in campo è entrato in campo solo dopo il fischio finale. (Spiego ai non sportivi: l’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano)”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA