Enrico Mentana/ Lamberto Sposini, vita e giornalismo del “maratoneta” (Verissimo)

Enrico Mentana è uno degli ospiti della nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 14 dicembre 2019 su Canale 5. Il giornalista di La7 si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e professionale e, senza dimenticare il grande affetto che lo lega a Lamberto Sposini, chissà che non possa deliziarci con qualche sua osservazione sull’attuale situazione politica italiana. Mentana, intervistato dal quotidiano La Verità, ha analizzato così la situazione politica del nostro Paese: “è sempre più difficile orientarsi, perché abbiamo di fronte un governo nato da convenienza e necessità. Con l’urgenza di togliere di mezzo l’alternativa peggiore per chi lo sostiene, vale a dire il voto”. Del resto il giornalista è consapevole che il matrimonio tra Salvini, Di Maio e il Partito Democratico è a rischio: “hanno detto tutto e il contrario di tutto. Se ci soffermiamo sulle liti quotidiane viene da pensare che tutto debba crollare domani. Se osserviamo il nervosismo di Salvini, invece…”.

Enrico Mentana sulla scontro Giuseppe Conte e Matteo Salvini

Non solo, Enrico Mentana ha commentato anche il recente scontro che ha visto protagonisti Giuseppe Conte e Matteo Salvini; uno scontro su cui il giornalista di La7 si è espresso così. “Conte avrebbe dovuto tenere la misura, senza rispondere come fosse una rissa da bar” ha detto Mentana, anche se poco dopo parlando di Matteo Salvini ha sottolineato: “ha preso di mira Conte fin dal primo giorno”. Mentana si è poi lasciato andare a delle dichiarazioni di stima e comprensione verso il Premier Conte: “certo un avvocato sconosciuto si è trovato improvvisamente accanto ai potenti, e su questo ho notato in lui un certo compiacimento”. Il giornalista ha anche difeso Conte dalle accuse di chi dice abbia svenduto l’Italia: “per fare una cosa del genere bisogna essere dei geni del male. E di Conte si possono dire tante cose, ma non questo”.

Enrico Mentana su Matteo Renzi: “questa inchiesta lo rallenterà”

Durante l’intervista rilasciata a La Verità, Enrico Mentana ha parlato anche di un possibile ri-accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle; un riavvicinamento che però sembra improbabile per il giornalista: “è impensabile che la Lega faccia un passo senza Fratelli d’Italia. Meloni marca a uomo Salvini. E poi che interesse ha Di Maio a mettere in piedi il terzo governo in due anni?”. Poi Mentana ha parlato anche di Matteo Renzi e della recente inchiesta che lo vede protagonista: “su questo tipo di inchieste sono sempre molto cauto. Non dico nulla su questo, come non ho mai detto una parola sui 49 milioni della Lega. Il garantismo è una cosa seria”. Mentana però non nasconde che tutta questa situazione rappresenterà sicuramente per Renzi un momento non facile: “questa inchiesta lo rallenterà, vediamo per quanto. Ma la scena politica non cambia per via di questa brutta vicenda”. Il suo ruolo è stato indispensabile per la nascita del governo giallorosso, ma in questa fase “è una forza minore”.



