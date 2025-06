Enrico Mentana, con un post pubblicato su Instagram, scatena i commenti del web circa un probabile addio al TGLa7.

Dopo essere stato per anni alla guida del Tg5, da ben 15 anni, Enrico Mentana è alla guida del TgLa7 con cui informa i telespettatori anche con degli speciali dedicati non solo alla politica, ma anche all’attualità e alla politica internazionale. Un lavoro a cui ha sempre dedicato tutto se stesso e che, tuttavia, potrebbe lasciare dopo tanti anni. A scatenare i rumors su un presunto addio del direttore al TgLa7 sono state le sue parole affidate ad un post pubblicato su Instagram.

Il giornalista non annuncia l’addio al TgLa7 ma riassume quelli che sono stati i suoi quindici anni alla guida di un tg che, con il tempo, ha saputo conquistare la fiducia dei telespettatori. Parole che, da molti followers, sono state interpretate come l’annuncio di un addio che, per il momento, non è stato annunciato.

Le parole di Enrico Mentana

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TGLA7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del TG5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al TG1. Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Sono queste le parole utilizzate da Enrico Mentana nel post pubblicato su Instagram e che, in poco tempo, è stato preso d’assalto dagli utenti che gli stanno dimostrando affetto e gratitudine per la professionalità con cui si è sempre rapportato. Parole di stima quelle degli utenti nei confronti ci Enrico Mentana che, pochi mesi fa, ha commosso tutti emozionandosi nel leggere il testamento di Papa Francesco.

