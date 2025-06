Enrico Mentana smentisce l’addio a TGLa7: "Resto al mio posto!". Ma il suo messaggio agli odiatori diventa virale.

Enrico Mentana ha smentito tutte le voci sul suo addio al TGLa7. Infatti, gli spettatori si erano allarmati in seguito a uno dei suoi ultimi post e nelle ultime ore ha deciso di fare chiarezza e spiegare come stanno davvero le cose. Il 2 luglio Enrico Mentana celebrerà un importante anniversario: sono ben 15 anni che conduce il telegiornale. Ma torniamo a noi. I sospetti sul suo addio al TGLa7 hanno creato un grande panico sul web, ma fortunatamente ha voluto chiarire tutto sul futuro in televisione.

Enrico Mentana si commuove leggendo il testamento di Papa Francesco/ "Impossibile trattenersi"

“Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”, così ha scritto Enrico Mentana in un suo post su Instagram smentendo il possibile abbandono dal TGLa7, confermando a tutti i fan che continuerà a condurre come sempre il telegiornale. Non solo, ha affermato di non avere l’ora di festeggiare i 15 anni alla conduzione del giornale.

Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani/ "Non sempre c'è il colpo di fulmine"

Enrico Mentana, il messaggio agli hater fa il giro del web: “Grazie anche agli odiatori livorosi“

“Viste le reazioni immediate, anche amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto nè detto che vado da qualche parte!!“, spiega sui social Enrico Mentana. Il direttore ha poi tenuto a ringraziare chi ha pensato che potesse abbandonare il TGLa7, senza dimenticare gli haters: “Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti“, dicendo che è un onore che la gente sia così livorosa nei suoi confronti.