Enrico Mentana: “Napoletani piagnoni”/ Bufera sui social: “Spocchioso e offensivo”

Bufera su Enrico Mentana, “reo” di aver usato un “anche” di troppo in un post pubblicato su Facebook. In epoca di Coronavirus, con le persone costrette nelle loro case, i commenti social possono essere ancora più scatenati: è successo al direttore del Tg La7, che ha ricevuto oltre 9 mila commenti al suo messaggio online e tanti altri in seguito. Molto attivo su Facebook con commenti e opinioni, Mentana ha condiviso un articolo di Open che parlava della lotta al Covid-19 nella città di Napoli, e in particolare dell’ospedale Cotugno che viene descritto come “un’eccellenza”. Fino a qui niente di strano, anzi; il problema è che il titolo dell’articolo recita che “a Napoli c’è anche un’eccellenza”, ed è stata quella congiunzione a mandare su tutte le furie il popolo di Facebook.

ENRICO MENTANA, BUFERA SUI SOCIAL

Il guaio è che, appunto, Enrico Mentana nel riprendere e commentare quell’articolo ha usato a sua volta la parola “anche”. E qui il web si è scatenato: qualcuno in maniera tutto sommato pacata e civile ha fatto notare al giornalista come a Napoli ci sia ben più di un’eccellenza – sollevando il sospetto che nel bagaglio culturale del direttore ci siano tanti pregiudizi – altri hanno manifestato tristezza per l’eventuale senso del post e lo hanno accusato di voler solo accaparrarsi qualche like in più, altri ancora ricordano i precedenti “attacchi” contro il Sud. Certi utenti nel rispondere hanno usato l’ironia (“forse nella redazione di Open ci sono anche bravi giornalisti” uno dei commenti) e poi inevitabilmente ci sono stati attacchi veri e propri, sui quali è meglio sorvolare.

La cosa non è finita lì, perché a quel punto Mentana si è sentito in dovere di rispondere. Dopo aver ricevuto, appunto, oltre 9000 commenti, il direttore del Tg La7 ha ripreso la tastiera e scritto, testualmente, “ridicoli pagnoni che vi attaccate a un anche, imparate l’italiano. Amo Napoli più di voi evidentemente”. Inutile dire che questo commento ha aperto il vaso di Pandora. Senza voler stare a riferire ogni singola risposta, possiamo riassumere il concetto dicendo che a Mentana è stato fatto notare come il tentativo di metterci una pezza sia stato anche peggiore, invitandolo poi a farsi un giro “al di fuori della Lombardia” o anche a studiare lui stesso l’italiano. I commenti all’ultimo post di Mentana sono già oltre 1000, in aumento; la vicenda potrebbe non essere finita qui, chissà che il giornalista voglia replicare ulteriormente…



