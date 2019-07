ENRICO MENTANA NEL VIDEO DI ROVAZZI/ Diventa un banchiere in “Senza Pensieri”

Enrico Mentana protagonista del video “Senza Pensieri” di Fabio Rovazzi. A pochi giorni dall’uscita del singolo con Loredana Bertè e J-Ax, Fabio Rovazzi è pronto a lanciare il videoclip in cui parteciperanno diversi volti noti del piccolo schermo. Tra questi Enrico Mentana, il giornalista di La7, ma anche Fabio Fazio e Max Biaggi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante in occasione di un’intervista rilasciata a a RTL durante il programma “The flight” condotto da La Zac e Fabrizio Ferrari. La conferma arriva anche da Elisabetta Soldati, ufficio stampa, che su Instagram ha scritto: “A sorpresa @Rovazziannuncia la partecipazione di #EnricoMentana al video #senzapensieri”. Una scelta inedita quella di Enrico Mentana che ha deciso di partecipare al videoclip di quella che si preannuncia una delle hit di quest’estate 2019.

Enrico Mentana nel videoclip di “Senza Pensieri” di Fabio Rovazzi

Non è la prima volta che personaggi noti decidono di mettersi in gioco e partecipare ad un videoclip di Fabio Rovazzi. In passato è già successo a Flavio Briatore, Al Bano, Emma Marrone, Diletta Leotta, Nek e Massimo Boldi. Quest’anno per “Senza Pensieri”, il brano che Rovazzi ha intemerato con Loredana Bertè e J-Ax, scendono in campo il giornalista Enrico Mentana, il conduttore Fabio Fazio e il motociclista Max Biaggi. Al momento non è dato sapere di più, ma possiamo anticiparvi che Mentana interpreterà il ruolo di un banchiere, mentre sul video il cantante ha detto: “la piazza di Ritorno al Futuro. L’ho scelta perché stiamo parlando di una città futuristica e poi, onestamente, perché il video è mio e me lo scrivo e giro dove voglio. E visto che adoro questo film, sono venuto qui a girarlo!”. Per Rovazzi si preannuncia un’altra estate di fuoco dopo i successi di “Andiamo a comandare”, “Tutto molto interessante” e “Faccio quello che voglio”.

Senza Pensieri, nuovo singolo di Fabio Rovazzi

Per il nuovo singolo “Senza Pensieri” uscito in radio lo scorso 10 luglio 2019, Fabio Rovazzi ha scelto di collaborare con due artisti importanti come Loredana Bertè e J-Ax. La canzone è nata dopo un profondo ragionamento che il cantante ha fatto circa l’invidia verso quelle persone che definisce “ingenue e non consapevoli, quelle che vivono la vita molto meglio di me”. A Rolling Stone.it, il cantante ha parlato anche del videoclip del brano: “parla di un laboratorio segreto sopra alle nuvole in questa città futuristica finta dove alle persone viene tolto il pensiero, subiscono una sorta di lobotomizzazione. Lì studiano diversi modi per distrarci dai problemi reali. È un’allusione al mondo di oggi, dove la gente è abituata a essere distratta da cagate incredibili e non si rende conto delle possibili azioni collettive per sistemare emergenze vere (rifiuti, riscaldamento globale…)”.



