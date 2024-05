Enrico Mentana ospite da Piero Chiambretti: ancora scintille con Lilli Gruber?/ “Parlarne adesso inelegante”

Enrico Mentana e Lilli Gruber, continuano le scintille? Ospite da Piero Chiambretti: “Inelegante continuare a parlarne”

Nella prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi è stato ospite Enrico Mentana che è stato subito ‘messo alle strette’ con una domanda molto eloquente: “Che tipo di Belva si sente?” Il riferimento è alla conduttrice di Belve Francesca Fagnani che da anni è la sua compagna. “Un elefante per la memoria” è stata la risposta del direttore del Tg di La7. Proseguendo nella chiacchierata, viste le polemiche di questi giorni non poteva mancare un riferimento a Lilli Gruber. “Io sono amico di entrambi, vi siete chiariti?” ha chiesto Piero Chiambretti.

Tuttavia, Enrico Mentana sullo scontro con Lilli Gruber ha glissato: “Non è il caso di parlarne perché stiamo parlando di una rete concorrente. Sono qui in via amichevole e personale per salutare il tuo ritorno alla casa madre. Queste sono cose di un’altra rete e non è bello parlarne qui sono in libera uscita. Ti prometti che quando ci sarà un’occasione divertente e magari non ci sarà solo io ne parliamo senza nessun problema, qui sarebbe inelegante perché siccome ho lamentato un colpo basso questo sarebbe questo un colpo basso” Insomma, continuano le scintille tra i due?

Enrico Mentana e Lilli Gruber sono colleghi da anni. Nel lontano 1987 hanno condotto diversi speciali insieme e questa sera Piero Chiambretti ha mostrato quelle immagini d’epoca. Ed ovviamente il direttore di La7 ha riso ma non ha commentato in nessun modo. Insomma, dalle (non) dichiarazioni di Enrico Mentana sembra che il sereno tra i due non siano ancora tornato nonostante le dichiarazioni di facciata. E continuano anche i rumor di un suo possibile addio a La7 che Enrico Mentana ha smentito: “Non è che smentisco di andarci e che non me lo hanno chiesto proprio…”











