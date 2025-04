La morte di Papa Francesco ha toccato molto da vicino anche Enrico Mentana, il noto conduttore si è lasciato andare alla commozione durante la lettura del Testamento del Papa. Il noto giornalista ed ex direttore del TG5 non ha trattenuto l’emozione sfogliando le pagine del testamento papale, dopo la morte di Papa Francesco avvenuta ieri 21 aprile 2025. “Per Papa Bergoglio il discorso più emozionate è stato quello in un Venerdì Santo che nessuno dimenticherà durante il Covid. E’ impossibile non emozionarsi”.

Il giornalista ha poi ricordato il momento pubblico più iconico e potente del Pontefice, cioè quando ha celebrato la liturgia pasquale durante la pandemia da Covid-19, che ha regalato immagini purtroppo rimaste ben impresse nell’immaginario collettivo e che resteranno storiche. In una giornata colma di commozione ed emozioni, Enrico Mentana si è lasciato andare dopo aver raccolto testimonianze e ricordi.

Enrico Mentana legge il testamento di Papa Francesco: cosa prevede

Ieri sera è stato diffuso il comunicato riguardante le volontà di Papa Francesco. Il Pontefice ha lasciato scritti i suoi desideri, resi noti da Enrico Mentana e colleghi in serata dopo una giornata di cordoglio e commozione in tutto il mondo. Tra le richieste di Papa Francesco è spuntata quella di non essere tumulato in San Pietro, ma vicino all’icona della Salus Populi Romani: “Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”.

I funerali di Papa Francesco saranno celebrati sabato alle ore 10 in Piazza San Pietro, come vuole la tradizione dopo ogni lutto papale. E Roma si prepara ad accogliere un’ondata di fedeli senza sosta dopo la triste dipartita del Pontefice.

