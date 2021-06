Enrico Michetti candidato sindaco Centrodestra a Roma/ Salvini: “Ticket con Matone”

Dopo settimane di dibattito e di rumors, il Centrodestra ha ufficializzato il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Roma: la scelta è ricaduta su Enrico Michetti. L’annuncio è arrivato dal segretario federale della Lega, Matteo Salvini: «Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco».

Sfumata l’ipotesi Guido Bertolaso, il Centrodestra ha portato avanti un lungo e acceso dialogo sul profilo da proporre ai cittadini romani per il dopo Virginia Raggi. Da Gasparri a Rampelli, fino all’ex ministro Bongiorno, sono stati tanti i nomi accostati alla candidatura della coalizione, ma alla fine l’ha spuntata l’avvocato e professore di Diritto degli enti locali, definito da Giorgia Meloni il «mr Wolf dei sindaci».

ENRICO MICHETTI CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA A ROMA

Enrico Michetti non ha ancora accettato ufficialmente la candidatura a sindaco di Roma per il Centrodestra, ma già nelle scorse settimane aveva confidato di non avere dubbi sull’ipotesi. «Sono molto lusingato del gradimento ricevuto, è un incarico che accetterei molto di buon grado ma non spetta a me. E’ un incarico che non si rifiuta, è l’unico incarico che non rifiuterei: bisogna essere onesti nella vita, è un sogno poter fare qualcosa per la tua comunità», le sue parole in una recente intervista ai microfoni di Radio Radio. Oltre all’accordo su Enrico Michetti per Roma, il Centrodestra ha raggiunto l’intesa sul nome di Paolo Damilano per le Comunali a Torino. Intervenuto ai microfoni dei cronisti alla Camera, Matteo Salvini ha inoltre confermato che entro questa settimana sarà annunciato il candidato della coalizione per la Regione Calabria.

