Enrico Michetti, polemiche sul cv/ Fatto: “Si spaccia per professore, ma non lo è”

La corsa alle elezioni amministrative a Roma sta per entrare nel vivo e sorgono già le prime polemiche. Il Fatto Quotidiano ha messo nel mirino Enrico Michetti, candidato del Centrodestra fortemente voluto da Giorgia Meloni. Il motivo? Il curriculum vitae dell’avvocato…

Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, Enrico Michetti abuserebbe della qualifica di “professore”, violando l’articolo 498 comma 2 del codice penale che punisce chi si «arroga dignità o gradi accademici». Il candidato sindaco del Centrodestra infatti è un docente a contratto all’Università di Cassino, con un compenso di 1.390 euro e 20 centesimi l’anno per 42 ore di lezione. Motivo per cui non può fregiarsi della qualifica di “professore”…

ROMA, POLEMICHE SUL CV DI ENRICO MICHETTI

Enrico Michetti è accusato di non aver precisato la qualifica di docente, come previsto dal Consiglio di Stato: «Va garantito l’affidamento dei terzi, i quali devono essere posti in grado di discernere esattamente il ruolo di cui è investito chiunque si fregi del titolo di professore». La dizione “professore” deve prevedere anche dalla indicazione, senza abbreviazioni, ‘a contratto in …, presso la Facoltà di … o la Scuola di … per l’anno accademico …’”. Non è possibile, come fatto da Enrico Michetti, utilizzare l’abbreviazione “prof.”, riservata solo a professori o ex professori ordinari. Il Fatto Quotidiano ha messo inoltre in risalto che anche il Quirinale è stato “tratto in inganno” dalla qualifica del candidato sindaco a Roma: il Colle ha proclamato il “professore” Cavaliere al merito della Repubblica Italiana…

