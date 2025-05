Tutto su Enrico Molari, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne che stanno maggiormente facendo parlare di sé spunta Enrico Molari che ha conquistato il centro dello studio per la sua conoscenza con Agnese De Pasquale e Marilù. Classe 1986, Enrico ha 39 anni e un profilo Instagram dove è facile seguirlo. Della sua professione, tuttavia, non si sa assolutamente nulla così come della sua vita privata. Non si sa, infatti, se sia reduce dalla fine di una storia importante, se sia mai stato sposato o se abbia figli. La sua avventura nel parterre del trono over è iniziata con la conoscenza con Agnese De Pasquale con la quale sembrava andare tutto a gonfie vele.

Nella scorsa puntata, tuttavia, tra Agnese ed Enrico c’è stata una durissima discussione quando la dama ha scoperto che, dopo aver avuto un contatto fisico importante ed essersi dette altrettanto cose importanti, Enrico è uscito anche con Marilù.

Enrico Molari tra Agnese e Marilù a Uomini e Donne: le due dame discutono

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2025, Enrico Molari torna ad accomodarsi al centro dello studio con Agnese e Marilù di fronte. Quest’ultima racconta che non sapeva che Enrico fosse a Roma mentre Agnese punta il dito contro la dama accusandola di non avere reazioni di fronte alla scoperta che il cavaliere non solo era a Roma, ma era con lei in clinica. “E sei così tranquilla quando scopri che era con me ed era con me in clinica?”, chiede Agnese.

Marilù appare interdetta e confusa non sapendo come interpretare il gesto di Enrico che, a sua volta, resta in silenzio mentre le due dame discutono. L’interesse del cavaliere nei confronti di Agnese è evidente e, nonostante dubbi e discussioni varie, i due, per il momento, continuano a frequentarsi.