Enrico Montesano, chi è l'attore romano ospite di Mara Venier a Domenica In: "Sognavo il ritorno in Rai"

Tra gli ospiti di Domenica In di Mara Venier troveremo Enrico Montesano, il noto attore romano sarà di scena nel talk di Rai1 che come da tradizione occupa la casella domenicale del primo canale. Per l’artista è la grande occasione di tornare in pista e vivere da vicino questa esperienza, dopo le polemiche che hanno portato alla sua esclusione da Ballando con le stelle. L’artista e protagonista di innumerevoli film e commedie degli anni ’80 e ’90 si era così appellato:

“Io sono un attore, voglio tornare a fare l’attore, e vorrei farlo in Rai perché la considero casa mia, ci sono nato e cresciuto” le parole di Enrico Montesano che aveva così ricercato l’attenzione della tv di stato. Adesso Mara Venier ha deciso di dargli questa nuova occasione e chiamarlo a Domenica In, vedremo se l’artista deciderà anche di riaprire la parentesi riguardante l’allontanamento da Ballando con le stelle.

Enrico Montesano e la voglia di Sanremo

In passato l’attore che abbiamo visto recitare in film comici italiani entrati nell’immaginario collettivo, da Piedipiatti a Noi uomini duri, passando per Grandi magazzini e Sing sing, Enrico Montesano ha sperato anche in una chiamata per il Festival di Sanremo, dove avrebbe accettato sia un ruolo come concorrente che come ospite sul palco dell’Ariston:

“Come concorrente, sì, ma anche non in gara, come ospite, portando una cover della nostra musica italiana. A cantare me la cavicchio” ha ammesso l’attore che non ha avuto però questa occasione nonostante il forte desiderio di sbarcare in Riviera.

