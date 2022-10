Enrico Montesano, chi è il concorrente? Coppia con Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Subito lite?

Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, prima puntata Ballando con le stelle

Enrico Montesano, affiancato dalla maestra Alessandra Tripoli, vestirà i panni di ballerino a Ballando con le stelle 2022. Enrico è noto ai molti per le sue numerose collaborazioni cinematografiche e televisive, oltre alla conduzione di numerosi programmi principalmente leggeri. È sposato dal ’92 con Teresa Trisorio ma ha avuto ben 6 figli con 3 donne differenti. Dopo essere stati resi ufficiali i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle l’artista ha dichiarato di sentirsi decisamente pronto a mettersi in gioco, consapevole che nonostante i suoi limiti grazie al supporto dei professionisti riuscirà sicuramente a trovare la giusta strada da seguire. Purtroppo però alla notizia della sua partecipazione è seguita una valanga di critiche soprattutto sui social.

Da ormai due anni infatti è apertamente schierato tra le file dei cosiddetti NO-VAX. Si è infatti più volte espresso in maniera piuttosto colorita e aggressiva contro tutte le limitazioni dovute al covid, compreso l’obbligo vaccinale per più fasce d’età. Come se non bastasse, ha criticato e deriso in maniera piuttosto cruenta il tristemente celebre video delle bare di Bergamo. Tali condizioni l’hanno decisamente messo sulla graticola con la maggior parte dei fan del programma schierati contro la sua partecipazione.

Enrico Montesano e le polemiche complottiste problema per Ballando con le stelle

Tra le tante convinzioni di Enrico Montesano che hanno scatenato polemica c’è anche il suo parere sul 5G non ha lasciato indifferenti le persone e potrebbero condizionare l’avventura a Ballando con le stelle. La rete è colma di commenti negativi nei confronti dell’attore, soprattutto per le tante teorie complottiste da lui sostenute e portate avanti con decisione. Ciò che il pubblico contesta è la sua scarsa empatia rispetto alle vittime causate dalla pandemia, in particolare percepibile nelle dichiarazioni contro il Green Pass e tutte le altre questioni di ordine pubblico e sanitario riferite all’emergenza. Bisognerà attendere l’inizio del programma per conoscere il feedback effettivo del pubblico.

Di certo, Enrico cercherà principalmente di concentrarsi sul ballo e sull’esperienza cercando di tenere lontane le voci e le polemiche che riguardano le sue convinzioni sociali e politiche. L’avventura a ballando con le stelle sarà in compagnia della ballerina professionista Alessandra Tripoli; ha esordito nel programma della Carlucci nel 2014 in coppia con Enzo Miccio. Negli anni successivi, salvo un paio di assenze, è sempre stata stabilmente nel programma classificandosi sempre in buone posizioni. Nell’edizione 2021 ha partecipato alla competizione in coppia con Morgan. Proprio nel corso dello scorso anno è nato il suo primo figlio, Liam, avuto dal matrimonio con Luca Urso al quale è legata dal 2016.











