Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2022/ La sorpresa di questa edizione?

Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2022: il pubblico li apprezza

Il pubblico si sta appassionando a Enrico Montesano con Alessandra Tripoli in Ballando con le stelle 2022. Il valzer è stato delicato e intenso e per qualche follower è valsa la pena aspettare per vedere il grande artista che c’è in Montesano. Qualcuno più malinconico tiene a precisare che i grandi e veri artisti di una volta ormai sono sempre meno ed Enrico fa parte di questa rosa. La leggiadria di Alessandra e Enrico ha conquistato il pubblico. Ora si aspetta di vedere qualcosa di clamoroso e sconvolgente, diversi utenti hanno azzardato dicendo che potrebbero insediare la corsa verso la vittoria di Garko e Alessandro. Alessandra Tripoli sta vivendo un buon momento con Enrico Montesano. Lui non sente il peso delle prove, perché è abituato a provare ore e ore, quando entra in sala si mette subito a lavorare.

Lei è del parere che al suo allievo rimanga poco da imparare perché nella sua vita ha fatto di tutto, ma Enrico la pensa diversamente, perché nella vita bisogna sempre dimostrare qualcosa. Con il valzer Alessandra è stata capace di confezionare addosso al suo allievo l’abito giusto e lui non ha fatto una piega. Anche l’attore è rimasto soddisfatto del risultato perché è stata la prima volta che si è cimentato in questo ballo.

Ballando con le stelle 2022, Valzer elegante per Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, Enrico Montesano e Alessandra Tripoli hanno presentato un valzer molto elegante e leggero. Carolyn lo ha trovato incredibile: una cosa semplice non è detto che sia facile da eseguire. Fabio Canino ha fatto notare che Ballando ha avuto molte donne over che sapevano ballare, adesso con Montesano viene rappresentata anche la categoria maschile. Anche a Zazzaroni è piaciuta la leggerezza del ballo. Selvaggia Lucarelli è stata soddisfatta perché finalmente ha visto non il Montesano attore ma il Montesano uomo.

Questa volta non solo ha rischiato, ma ha ballato anche molto bene. Poi gli ha chiesto come mai in tutto quello che fa, sul suo volto c’è sempre un velo di malinconia. L’attore le ha risposto che le persone sensibili con un minimo di intelligenza non possono essere felici al 100%. La coppia è riuscita a conquistare 46 punti.

Nella clip Enrico Montesano si è raccontato a Ballando con le stelle 2022. Dietro l’attore c’è un uomo con le sue idee, le sue pecche e i suoi pregi. Di natura lui è tragico, pessimista e negativo per questo a Ballando con le Stelle sente l’esigenza di fare qualcosa di allegro. Da ragazzo suo nonno gli diceva di studiare e poi fare quello che più gli piaceva. Ha preso il diploma da geometra e ha continuato a lavorare nelle feste padronali e nei night club. Un giorno ha deciso di fare il grande passo e si è iscritto a una scuola di recitazione. Se il pubblico si distrae durante uno spettacolo significa che si sta annoiando, perché alla fine è sempre lui che decide.

