Enrico Montesano “Condannato senza processo”/ “La Rai mi reintegri a Ballando”

Enrico Montesano: squalificato da Ballando con le stelle 2022

Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle 2022, in seguito alle immagini delle prove nel corso delle quali indossava la maglietta della X Mas, reparto d’assalto della Marina militare fascista, i cui uomini furono protagonisti di feroci delitti e operazioni contro la resistenza italiana. “Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”, ha scritto la Rai nel comunicato in cui annunciava la squalifica dell’attore. A pochi minuti dalla decisione della Rai, è arrivato anche il commento di Montesano: “Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico”.

Perché Micol Incorvaia non è stata squalificata?/ "Come Montesano doveva essere..."

Enrico Montesano: “Diritti della persona calpestati”

Ora, a quasi tre settimana dalla sua squalifica, Enrico Montesano chiede alla Rai di rivedere la propria decisione e offrirgli uno spazio a Ballando con le Stelle 2022 per spiegarsi. “Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”, scrive Montesano, in una nota riportata dall’Ansa nelle scorse ore. La scelta dell’azienda è stata eccessiva per l’attore, convinto che “i valori democratici e civili sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione”. Enrico Montesano chiede “formalmente alla Rai” di reintegrarlo nel programma, per avere “la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la mia posizione”.

LEGGI ANCHE:

Ballando con le stelle, Enrico Montesano deluso/ "Trattato come un pluripregiudicato"Milly Carlucci riammette in gara Enrico Montesano?/ "La Rai è irremovibile e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA