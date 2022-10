Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Bocciati dal pubblico

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle: quanti pregiudizi

La coppia formata da Enrico Montesano e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2022 non gode di grande considerazione e stima da parte del pubblico come testimoniato dalle opinioni presenti sui vari profili social. Per quanto concerne il giudizio e favore del pubblico, le esternazioni dell’attore fatte sui social negli ultimi anni hanno ancora un peso specifico sull’opinione globale. Nonostante la prima performance di alto livello, Considerato l’andamento altalenante, nella terza puntata è lecito aspettarsi un ritorno alla normalità con una performance meno ambiziosa ma più coerente con le abilità dei concorrenti.

Vedremo se anche la prova di oggi avrà la forza dirompente di sovvertire quella che è un’opinione pubblica al momento molto negativa. Di sicuro sarà importante anche il giudizio puramente tecnico e siamo sicuri che alla fine le opinioni personali lontane dal palcoscenico abbiano un peso differente da quanto avuto fino a questo momento.

Enrico Montesano travolto dalle polemiche

Tra le coppie che più hanno fatto discutere sono da menzionare Enrico Montesano e Alessandra Tripoli per la nuova stagione di Ballando con le Stelle 2022. I due hanno esordito in maniera decisamente positiva, colpendo pubblico e giuria in maniera positiva e conquistando un totale di 40 punti raggiungendo così le zone più influenti della classifica finale. Tra l’altro il risultato positivo è arrivato nonostante le critiche che hanno accompagnato Montesano ancor prima di iniziare l’esperienza nel programma. In virtù di quanto visto nella prima esibizioni, per loro la meta era quella di dare continuità al percorso consolidando ulteriormente l’intesa. Per la seconda puntata la scelta artistica è stata quella di proporre qualcosa di inesplorato; la coppia ha optato per una coreografia ispirata a Febbre da cavallo a ritmo di Samba. A dispetto delle attese e delle intenzioni, l’esito dell’esibizione ha definito un deciso passo indietro rispetto a quanto visto nella prima puntata. Nonostante l’elogio per il ricordo a Gigi Proietti, Selvaggia Lucarelli ha rimarcato la sua scarsa considerazione dal punto di vista della resa artistica, indipendentemente dal suo giudizio personale in merito alle polemiche.

Anche Erra e Alberto Matano sono sembrati poco convinti ma comunque meno netti della Lucarelli. Al termine delle votazioni, Montesano e Tripoli hanno ottenuto un punteggio totale di 33, decisamente più basso rispetto a quanto ottenuto 7 giorni prima. In ogni caso, l’attore si è dimostrato consapevole degli errori commessi e di non essere riuscito totalmente a rappresentare la coreografia come aveva immaginato. Anche Alessandra Tripoli ha incassato positivamente le critiche, considerandole come stimolo per incrementare l’intesa per le prossime esibizioni.











