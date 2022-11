Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle/ Rai “Maglia X Mas? Inammissibile”

MONTESANO ESPULSO DA BALLANDO CON LE STELLE

Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle. L’esperienza dell’attore nel dance show condotto da Milly Carlucci è finita anzitempo per una maglia indossata durante le prove. Riportava il simbolo e motto della X Mas, “Memento audere semper“, quindi la Rai ha deciso di interrompere la partecipazione di Montesano alla trasmissione che va in onda il sabato sera su Rai 1. A sollevare il caso Selvaggia Lucarelli, una delle giurate del programma, che ha riportato due foto su Twitter e ricordato come la X Mas fosse “una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo“. Subito è scoppiata la bufera sui social, ma la decisione di viale Mazzini non si è fatta attendere.

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia“, si legge nella nota ufficiale della Rai. Ma ci sono anche le scuse a tutti i telespettatori, “in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento“.

CASO X MAS, LE SCUSE DI ENRICO MONTESANO

Sono arrivate anche le scuse di Enrico Montesano, in un lungo sfogo su Facebook, sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di promuovere messaggi politici o fare apologia di fascismo. “Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa“, ha scritto l’attore sui social. Invece sul suo canale Telegram aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con la tessera del Psi datata 1976, insieme all’immagine di Che Guevara alle sue spalle: “Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!“. Ma ciò non è bastato, anzi potrebbe non essere finita qui per lui.

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), infatti, si aspetta seri provvedimenti: “Montesano arringava i No Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a ‘Ballando con le stelle’ con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi“.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022













