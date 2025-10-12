Enrico Montesano, ospite oggi a Domenica In, si è raccontato tra famiglia, carriera e infanzia difficile: “Orfano a 8 anni…”.

Una carriera immensa, non c’è maschera che abbia segreti per Enrico Montesano; tra i massimi esponenti dell’umorismo e della comicità italiana. Cinema, teatro, tv, non conosce confini la sua vita professionale scandita dalla capacità di spaziare in personaggi sempre diversi ma uniti dall’irriverenza, dal talento per nulla banale. Il racconto dell’attore parte dalla famiglia di oggi, ampia e ricca d’amore: “Ho 6 figli e 4 nipoti… Mi sono sposato molto giovane, dal primo matrimonio sono nati i primi 3 figli: che fanno tante cose, uno fa una cosa, uno un’altra; poi spariscono, poi ci risentiamo. Da loro sono arrivati i primi 3 nipoti, tra cui Vanessa che è la mia prima nipote”. Enrico Montesano inizia così il suo racconto a Domenica In: “Io sono contento perchè ho sempre provveduto, per i miei figli ci sono sempre stato; hanno tutti studiato, alcuni si sono laureati, altri hanno smesso ma comunque fanno altre cose. Diciamo che ho sistemato tutti”.

Enrico Montesano passa poi all’infanzia, difficile per diversi aspetti: dalla dolorosa perdita della mamma a causa della malattia al periodo in collegio. “Noi abbiamo avuto una grande disgrazia, abbiamo perso mamma a soli 33 anni; una malattia terribile, un tumore al seno. Io e mio fratello siamo rimasti orfani, io avevo 8 anni e lui 5… Di tutti i parenti nessuno ci poteva tenere, l’unica che ha aperto le braccia è stata nonna Bianca. Siamo stati con lei 3 anni e poi siamo stati in collegio”. L’attore ha poi aggiunto: “In collegio è stata dura; sono stato lì fino a 18 anni. Una parentesi necessaria ma certo non è stata una cosa tanto allegra. Vedevamo la famiglia una volta al mese, era molto malinconico il rientro… A volte, siccome c’era la doppia pagella, se non ti comportavi bene quella domenica del mese non ti veniva concessa… L’ironia è stata la mia salvezza, il gruppo ti accettava”.

Enrico Montesano, sorpresa del figlio Tommaso e dei nipoti a Domenica In: “Il nostro nonno speciale”

C’è spazio anche per una dolce sorpresa per Enrico Montesano a Domenica In; dopo la sua introduzione dedicata alla famiglia, arrivano infatti in studio suo figlio Tommaso e 2 dei suoi nipoti. Prende la parola Vanessa che per il nonno ha solo parole speciali: “Ci fa ridere tutti, quando siamo ospiti a casa sua non ci sono momenti di silenzio. Lui riesce ad essere sempre estroverso e farci ridere…”. Un siparietto dolce impreziosito dai videomessaggi degli altri figli e nipoti, a testimonianza di quanto amore ha seminato l’attore e che oggi piacevolmente raccoglie tra gesti e parole.

