Enrico Montesano/ L’Avvocato “Covid? Non è negazionista! Girano magliette abusive…”

Non c’è pace per Enrico Montesano. L’attore, ultimamente protagonista di un’accesa polemica causata dall’utilizzo delle mascherine protettive da Covid, è finito in mezzo ad un’altra spiacevole vicenda. L’esclusiva bomba arriva su RTL 102.5 News nel digital space condotto da Francesco Fredella, che ha contattato l’avvocato di Montesano, Ivano Chiesa. È lui a raccontare di una vendita illegale di t-shirt col volto dell’attore in alcune sue interpretazione, per la precisione, quella del film “Febbre da cavallo”. “Una cosa è fotografarlo per strada per avere una sua foto, un’altra è commercializzarla. Precisiamo che si tratta di una stampa, una rappresentazione fatta e messa in vendita.” L’avvocato spiega ancora che “Se io vendo una semplice maglietta di cotone ho un guadagno ma se ci guadagno un valore molto più alto grazie all’immagine di un volto noto è chiaro che la questione è diversa. Andrebbe chiesto il permesso di quella persona.”

“Enrico Montesano è molto infastidito”: parla l’avvocato Chiesa

Una vicenda dunque piuttosto chiara e alquanto spiacevole quella raccontata dall’avvocato Chiesa a cui chiediamo quale sia l’umore di Enrico Montesano, in questi giorni dunque protagonista di vicende sgradevoli. L’avvocato ci fa sapere che Montesano è “molto infastidito” da quanto accaduto, tant’è che anche a Live non è la D’Urso ha espresso tutta la sua rabbia per quella che ha definito “una trappola”. L’avvocato tiene comunque a sottolineare ai microfoni di RTL 102.5 che l’attore è piuttosto provato per l’accaduto ma nega qualsiasi tipo di negazionismo in merito al Covid-19, come da lui stesso ribadito in collegamento da Barbara D’Urso.



