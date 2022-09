Enrico Montesano, spunta la clausola del contratto per Ballando con le stelle/ “Polemiche no-vax? Si tutela…”

Enrico Montesano a Ballando con le stelle: spunta la clausola ‘a tutela’, da lui chiesta nel contratto

Sale l’attesa generale per la nuova nonché diciassettesima edizione in arrivo di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che vede nel cast dei concorrenti già molto dibattuto, Enrico Montesano. La sua partecipazione solleva infatti non poche polemiche a causa delle posizioni manifestate in passato in ambito sanitario, in particolare sulla pandemia e sulla campagna vaccinale, e questo potrebbe causargli dissapori anche durante la sua partecipazione a Ballando. È per questo che l’attore avrebbe richiesto di inserire nel contratto una particolare clausola.

"Enrico Montesano a Ballando con le stelle" ma il pubblico non lo vuole/ È polemica: "Complottista e novax"

Il settimanale OGGI infatti scrive: “Ha suscitato molte polemiche in rete, e più di qualche malcontento nella dirigenza Rai, la notizia della partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando con le stelle”, tirando in ballo proprio le posizioni accennate poco sopra. Inutile dire che trovarsi faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli potrebbe solo scatenare nuove polemiche, rischio di fronte al quale Montesano avrebbe deciso di tutelarsi, dopo il caso “Mietta no vax” esploso a Ballando con le stelle 2021.

Enrico Montesano a Ballando con le stelle?/ Scelto da Milly Carlucci, l'indiscrezione

Nel corso dell’ultima edizione del dancing-show di Rai 1, Mietta -allora concorrente al format- è risultata positiva al Covid, una notizia a cui è seguito il momento tv in cui, in diretta al dancing-show, la giurata Selvaggia Lucarelli le ha chiesto se fosse vaccinata. Mietta ha preferito trincerarsi in un silenzio mediatico tombale, a primo acchito, provocando così la pronta contestazione della Lucarelli. Il caso è così finito sulla cresta dell’onda mediatica con l’etichetta “Mietta no vax” e ha catalizzato a lungo l’attenzione mediatica generale, tanto che la cantante si è poi vista costretta a difendersi con un comunicato ufficiale, in cui ha spiegato di “non essersi ancora vaccinata per motivi di salute” e di non aver parlato in precedenza della scelta di non vaccinarsi, per la tutela della privacy. Dinanzi al possibile rischio che una polemica analoga a quella che ha coinvolto Mietta, possa travolgere Enrico Montesano, l’attore e la Rai avrebbero optato per una clausola speciale, secondo quanto ripreso da Oggi.

Enrico Montesano presenta Unione Popolare/ "Elezioni? Non mi candido, però..."

Enrico Montesano e la clausola richiesta in casa Rai: di cosa si tratta?

Mentre sul web, dunque, infiamma ancora la polemica per la scelta di Enrico Montesano come concorrente di Ballando con le stelle, lui ‘blinda’ il suo contratto. Come infatti riporta OGGI, l’attore sarebbe ricorso ai ripari, di comune accordo preso con mamma Rai, al fine di evitare l’insorgenza di contestazioni che possano intaccare in qualche modo il suo percorso a Ballando. “L’attore romano avrebbe richiesto di inserire nel suo contratto una clausola a tutela di eventuali strumentalizzazioni relative alle sue posizioni in ambito sanitario”, si legge infatti sulla rivista. Insomma, non si escludono scontri infuocati con Enrico Montesano, a Ballando con le stelle…











© RIPRODUZIONE RISERVATA