Enrico Montesano vs Rai “Espulso in modo brutale”/ “Forse c’è qualche guerra interna”

Dopo aver spento il cellulare per giorni, Enrico Montesano torna a parlare del caso che ha portato alla sua espulsione da Ballando con le Stelle: la maglietta con il logo X Mas. C’è qualcosa che non torna all’attore, a partire dai fotogrammi mandati in onda: “Mi chiedo perché li abbiano lasciati e non siano stati tagliati in montaggio visto che pensano siano così orribili e da censurare. O perché ad esempio non abbiano oscurato il logo, visto che se indossi qualche marchio subito te lo nascondono con adesivi perché non si veda in tv”, ha dichiarato nell’intervista rilasciata a La Verità. Per Montesano ciò è strano anche alla luce del fatto che “sono molto attenti a tutto, bravissimi, coloro che lavorano per il programma”. Ma non sono stati solo loro a non accorgersene, infatti il caso è scoppiato il giorno dopo con la segnalazione di Selvaggia Lucarelli. “Succede questo, sì, ma non commenterò nel merito. Le frasi dette sabato sera in diretta sono rivelatrici”.

A proposito della sua espulsione, Enrico Montesano ha spiegato di aver ricevuto la notizia tre giorni dopo. “Mi è arrivata una lettera dalla società di produzione Ballandi. La modalità è stata brutale. Non c’è stato alcun incontro o dialogo civile, non c’è stato un atteggiamento democratico e aperto”. Montesano è dispiaciuto anche di non aver avuto la possibilità di spiegarsi proprio a Ballando con le Stelle. “La decisione della Rai è stata frettolosa, mi sembra evidente, ma spero che si renderanno conto che c’è il “non logo” a procedere. Non è un reato indossare quella maglietta”.

ENRICO MONTESANO “SALUTO ROMANO? ASSURDO…”

A Enrico Montesano non interessa chi abbia deciso la sua espulsione da Ballando con le Stelle. “Non do la colpa a nessuno. So solo che non mi è stato dato neppure modo di esprimermi”. Una chiusura l’ha avuta anche dall’Anpi, a cui ha telefonato per chiarire quanto accaduto e a cui ha inviato una mail, a cui però non ha ricevuto risposta. L’attore contesta anche la notizia riferita da fonti Rai all’Ansa riguardo il fatto che in sala prove ha fatto anche il saluto romano. “Questa è il massimo! Risibile! Assurdo. Alessandra Tripoli, la mia maestra di ballo, ha già smentito”. Anzi, per Enrico Montesano è accaduto proprio il contrario del messaggio che si vuol far passare: “Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma ho detto ad Alessandra: “No, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato”. E ho chiuso il pugno. Il video mostra chiaramente che le cose sono andate come dico io”. L’attore non esclude che sia stato ‘colpito’ per le sue dichiarazioni su pandemia e vaccini: “Guardi, io non lo so. Ma è possibile! Sono un uomo libero e per questo un personaggio scomodo. Oggi c’è pure la caccia ai fascisti presunti. E forse qualche guerra interna dentro la Rai, mi viene da pensare”, ha spiegato a La Verità. Ora il suo auspicio è che la sua immagine venga ripulita dalla “spazzatura”.

