Enrico Monti, chi è il marito Sabrina Salerno/ Lei: “in lui avevo visto l’amore salvifico”

Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti: 30 anni d’amore

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno. Un grande amore quello nato tra i due con la showgirl che ha rivelato: “per me è pazzesco”. Proprio così: Enrico e Sabrina sono follemente innamorati da 30 anni e la loro storia d’amore prosegue alla grande. Mai una crisi tra i due che si sono sposati 16 anni dopo circa 14 anni di fidanzamento. Dal loro amore è nato un bellissimo figlio di nome Luca. Proprio la showgirl parlando della storia d’amore con il marito ha detto: “nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici”. Il primo incontro è stato più di 30 anni fa in uno studio discografico. Entrambi erano impegnati in altre relazioni, ma un anno dopo si sono ritrovati insieme. ”

Proprio l’imprenditore ha raccontato il primo incontro con la moglie: “ai tempi ero discografico, avevo uno studio di registrazione dove hanno inciso Vasco Rossi, Shade, Simply Red… Così andai a un concerto allo stadio di Rovigo e cenammo con altri, 31 anni fa. Lei pianse tutto il tempo, mi era sembrata disperata. Poi assistetti alla sua incredibile trasformazione sul palco e pensai: ‘Mi piacerebbe lavorare con lei”.

Sabrina Salerno e il primo incontro con il marito Enrico Monti

Un incontro ti cambia la vita. Lo sanno bene Sabrina Salerno ed Enrico Monti che a distanza di più di 30 anni dal primo incontro sono ancora una coppia felice ed innamorata. ” Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” – ha raccontato la showgirl in una recente intervista rilasciata su Rai1. Per l’imprenditore non era un momento facile visto che era sposato: “dovevo far finta di nulla. Ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese” – ha detto dalle pagine del Corriere della Sera.

Sta di fatto che un anno dopo dal loro primo incontro è nato l’amore. “Un anno dopo, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante. Beh, io pure ero fidanzata ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico” – ha detto la Salerno che parlando del marito ha confessato – stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…”.











