Enrico Monti e Luca Maria, marito e figlio Sabrina Salerno/ “Mi sono stati d’aiuto”

Enrico Monti e Luca Maria sono rispettivamente marito e figlio di Sabrina Salerno, la cantante di “Siamo donne” e “Boys boys boys”. L’uomo non è molto conosciuto essendo un imprenditore e uomo d’affari. Nel 2006 il matrimonio con la bellissima icona sexy degli anni ’80: da loro amore è nato il figlio Luca Maria. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa – ha raccontato in passato la cantante – e lì sono rimasta”. Un grande amore come ha raccontato proprio la cantante dalle pagine di Vanity Fair: “siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. Ad unirli dei valori importanti come sottolineato dalla Salerno: “l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità – ha spiegato in un’intervista – e una profondità d’animo superiore alla media”.

Ma chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno? Estraneo al mondo dello spettacolo, Enrico si occupa dell’azienda di famiglia specializzata in camicie e abiti su misura per uomini. Un lavoro che gli ha permesso di farsi conoscere grazie all’utilizzo di materiali d primissima qualità che gli hanno consentito di diventare leader nel settore al punto da essere premiato nel 2014 tra i migliori imprenditori di aziende artigiane in Italia. Un uomo realizzato nel lavoro, ma anche nella vita privata visto che da 28 anni è il compagno di vita di Sabrina Salerno che col marito ha vissuto la quarantena: “mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto. Mio figlio ha sedici anni ma è molto maturo, ha la testa di un cinquantenne a volte. E’ molto razionale, razionalizza tutto, cercava di farmi ragionare”

