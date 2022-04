Enrico Monti, il fidanzato di Sabrina Salerno/ Un colpo di fulmine ma erano fidanzati

Enrico Monti è il marito della showgirl Sabrina Salerno ed è un’imprenditore del settore tessile. Lui gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, nonostante all’inizio fosse stata creata per realizzare camicie su misura. Nel 2014 viene riconosciuta come una delle migliori aziende italiane sul settore. Tempo fa, su Rai1 Sabrina aveva parlato del marito descrivendolo così: “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…”. Sabrina ha incontrato il marito per puro caso in uno studio di registrazione, in quegli anni lei era già fidanzata con Pierre Cosso, mentre lui era addirittura sposato. Sul loro primo incontro la showgirl aveva affermato: “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”.

Enrico Monti e Sabrina Salerno, storia d’amore e dichiarazioni

Enrico Monti e Sabrina Salerno sono innamorati da 28 anni. Dopo il colpo di fulmine i due hanno vissuto a pieno la loro relazione in una villa a Treviso e poi hanno avuto un figlio: Luca Maria Monti. A far capire l’importanza della loro storia d’amore e il legame che li lega da molto tempo, è proprio la showgirl in alcune interviste. Sabrina dichiara: “Ci sono momenti in cui vedo tutto nero e lui, mio marito, mi placa. Uomini come lui non ne esistono. E’ un amore che senza di lui non potrei vivere. Ho degli attimi di grande follia e scoraggiamento, dove vedo solo buio, e devo dire grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”. Ma la showgirl non è l’unica ad aver espresso il suo pensiero sul loro amore con parole dolci e importanti. Infatti, prima della partecipazione di Sabrina a Ballando con le Stelle, Enrico le aveva dedicato un dolcissimo post social: “La mia guerriera parteciperà a ballando con le stelle, tre mesi di duro lavoro e allenamenti intensi, una sfida che la vedrà sicuramente, come ogni volta, protagonista”.

