Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno/ Lui è un’anima meravigliosa

Trovare una coppoa che sia unita ormai da anni è ormai sempre più raro, ma per far sì che questo possa succedere è importante supportarsi a vicenda anche nei momenti difficili che possno verificarsi. Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti ne sono invece la dimostrazione e non hanno alcun timore nel dimostrare apertamente quanto sia forte l’amore che li lega.

I due si sono sposati solo recentemente (nel 2006), ma stanno insieme nel 1993. Entrambi hanno capito subito di provare un sentimento reciproco, nonostante lei fosse legata a un altro uomo, mentre lui era sposato. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui ne aveva una molto famosa in Europa e lì sono rimasta – ha confessato lei nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle” -. Era evidentemente un segno del destino che i due dovessero stare insieme.

Sabrina Salerno e il grande amore per Enrico Monti

Enrico Monti ha voluto stare vicino alla moglie, Sabrina Salerno, in occasione dell’ultima puntata di “Ballando con le stelle“. Una scelta che conferma quanto sia forte il rapporto che li lega e che ha portato lui anche a superare la sua riservatezza. “Oggi mia moglie balla con le stelle, io con le mie camicie” – ha scritto lui in un post sul suo profilo social. Il riferimento è alla sua professione: l’uomo è infatti un imprenditore del settore tessile, a capo dell’azienda di famiglia, che si occupa di confezionare abiti, nata a inizio ‘900 su iniziativa di suo nonno Bruno.

Anche la showgirl ha avuto parole bellissime per quello che considera l’uomo della sua vita: “Il nostro è un amore profondo, sono 33 anni che stiamo insieme – ha detto in trasmissione -. Lui è un’anima meravigliosa, un’anima che non giudica. A volte si è sentito però sconfitto dalla mia follia“. Il loro amore è stato coronato nel 2004 dall’arrivo del loro unico figlio, Luca Maria,



