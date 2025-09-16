Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: chi è? L'imprenditore è attivo nel settore tessile: i due stanno insieme dal 1993

Dal 2006 la splendida showgirl, cantante e attrice Sabrina Salerno è sposata con Enrico Monti. Attivo nel settore tessile, Enrico guida un’azienda che rappresenta un’eccellenza nel settore della moda. Il manager, che gestisce l’azienda di famiglia, che si occupa di confezionare vestiti di classe. Nonostante le nozze siano arrivate nel 2006, Enrico Monti e Sabrina Salerno sono legati in realtà da molto tempo prima: i due, infatti, si sono conosciuti nel 1993 e innamorati. Dopo essersi innamorati, nel 2004 Sabrina e il marito, all’epoca fidanzato, sono diventati genitori di Luca Maria.

Parlando di suo marito e del loro straordinario rapporto, Sabrina Salerno ha spiegato di stimarlo molto come imprenditore e come uomo, e di aver trovato spesso in lui la forza di andare avanti. “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco. Comprende tutti gli esseri umani, anche me che non sono una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…” ha spiegato la showgirl e attrice, che nel marito trova la forza quotidiana per andare avanti.

Chi è il marito di Sabrina Salerno: innamorati dal 1993

Nel 2014 l’impresa di Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno, ha vinto il premio come una delle migliori aziende italiane. Dunque, la showgirl stima particolarmente il marito, che ha avuto modo di conoscere in un momento importante della sua vita, nel quale era impegnato con un’altra persona. Allo stesso modo anche Enrico sembra che avesse un’altra relazione e che fosse addirittura sposato con un’altra donna. Ovviamente, prima di conoscere Sabrina Salerno e di innamorarsi perdutamente di lei. I due, insieme dal 1993, nove anni più tardi sono diventati genitori di Luca Maria, per poi sposarsi nel 2006. Ancora oggi, dopo più di trent’anni insieme, i due continuano ad amarsi profondamente.

