Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: i due stanno insieme dal 1994 ma sono sposati solamente dal 2006. Due anni prima la nascita del figlio

La splendida Sabrina Salerno, una delle donne più apprezzate e corteggiate del mondo dello spettacolo, è in realtà da sempre innamorata di un solo uomo: Enrico Monti. Si tratta dell’imprenditore nonché marito di Sabrina Salerno ormai dal 1994. Un lungo amore che prosegue da oltre trent’anni e che ha portato alla nascita di un figlio, Luca Maria. Un rapporto che dunque non si è mai rotto né spezzato, nonostante i due stiano insieme praticamente da sempre, vivendo una storia d’amore inevitabilmente sotto i riflettori per via del lavoro di lei. Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno, come dicevamo è un imprenditore, che appartiene a un mondo completamente diverso da quello di lei: nonostante le diversità i due si sono innamorati e dal loro amore, cominciato ormai nel 1994, è nato dieci anni più tardi Luca Maria.

Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno/ "Ringrazio l'universo per avermi dato te"

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: chi è? Sposati solo dal 2006

Nonostante stiano insieme dal 1994, Enrico Monti e Sabrina Salerno si sono uniti in matrimonio solamente dodici anni più tardi, nel 2006, due anni dopo la nascita del figlio Luca Maria. Il marito di Sabrina Salerno, come abbiamo sottolineato, è un imprenditore. Non lavora dunque nel mondo dello spettacolo come la moglie, ma ha un suo business personale: è infatti un imprenditore attivo nel mondo del tessile, avendo un marchio che porta il suo nome.

Malattia Sabrina Salerno e la confessione choc sul tumore al seno/ "Mai avuta così tanta paura"

Come ben illustrato sul sito ufficiale del suo brand, appunto Tessitura Monti di Enrico Monti, vengono realizzate due sole collezioni all’anno, autunno e primavera. I tessuti provengono per quanto riguarda le camicie proprio dalla Tessitura Monti mentre per quanto riguarda altri materiali, dalle migliori aziende del mondo. Tornando all’amore tra Sabrina ed Enrico, la showgirl non ha mai negato che l’amore del marito l’ha spesso tenuta aggrappata alla vita e alla realtà: “Io ho degli attimi di grande follia e oscuramento, in cui vedo solo buio, e devo dire grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce. Mi sono aggrappata a loro amore“ ha ammesso.