Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno/ “Onestà e moralità” tra le sue migliori doti

Enrico Monti, dal 2006, è il marito di Sabrina Salerno, una delle pin-up degli Anni ’80 ed oggi tra le protagoniste del programma di Raiuno, Techetechetè. Se di lei sappiamo abbastanza, complice anche la sua vita artistica che l’ha portata inevitabilmente a popolare anche numerose copertine di settimanali dedicati al gossip, di lui si sa molto poco. Le informazioni a disposizione sono prettamente riconducibili alla sfera lavorativa, essendo uno stimato imprenditore tessile. Le nozze tra Enrico Monti e Sabrina Salerno si sono celebrate nel 2006, anticipate due anni prima dalla nascita del loro primogenito, Luca Maria. Eppure la loro conoscenza, con tanto di fidanzamento, risale esattamente al 1994, quando l’imprenditore è riuscito a conquistare il cuore di una delle showgirl e personaggio musicale tra i più amati da un’intera generazione di italiani e non solo. Nel suo settore, il nome di Monti risalta tra le eccellenze poichè risulta essere tra gli uomini d’affari più importanti. Professionista molto riservato, tuttavia, non ama particolarmente esporsi ai riflettori del gossip.

ENRICO MONTI, MARITO DI SABRINA SALERNO: CHI È

Enrico Monti, da buon veneto, è anche un gran lavoratore, sempre impegnato a dare il meglio di sé nella professione. Classe 1968, come la moglie Sabrina Salerno, ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia, la Tessitura Monti, storica azienda veneta nata nel 1911 dal nonno Bruno Monti. Vera nel campo della camiceria e del made in Italy, la sede è attiva nella provincia di Treviso. Nonostante abbia attraversato un periodo di crisi, da pochi anni ha compiuto il suo primo centenario dalla fondazione ed il lavoro di Enrico Monti e dei suoi soci ha contribuito a rendere l’azienda di grande rilevanza nel settore del tessile per uomo. Attualmente, secondo quanto rivela Msn.com, la famiglia Monti-Salerno abita a Venezia. In una intervista a Vanity Fair Sabrina aveva parlato di “alti e bassi” vissuti in questi anni, come ogni coppia, ma di essere riusciti a superarla brillantemente. “Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”, aveva detto. Quindi aveva spiegato di aver scelto suo marito per i medesimi valori: “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”.

