Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ “Abbiamo vissuto alti e bassi ma..”

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, la cantante icona sexy degli anni ’80 tra le concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. Un grande amore quello che lega l’imprenditore alla bellissima cantante e showgirl che sono sposati da circa dieci anni, anche se la loro storia è nata più di 25 anni fa. Enrico e Sabrina sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo e insieme hanno anche un bellissimo figlio di nome Luca Maria Monti. La coppia si è incontrata nel 1993 in una sala di incisione come ha raccontato proprio la cantante: “ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”.

Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, visto che dopo quell’incontro non si sono più persi di vista. Un amore vissuto ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip essendo la cantante da sempre molto discreta e riservata.

Sabrina Salerno e Enrico Monti sono innamorati come il primo giorno. Proprio la cantante di “Boys boys Boys” ha rivelato sul rapporto col marito: “siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25 anni” – precisando che come tutte le coppie non sono mancati i momenti di difficoltà. I cosiddetti up & down che appartengono a tutte le coppie: “potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”.

Nonostante gli alti e bassi, Enrico e Sabrina non si sono mai lasciati. Anzi hanno superato ogni problema e difficoltà con la forza del loro amore e grazie alla condivisione di principi e valori importanti come l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media come ha precisato proprio la cantante in una vecchia intervista.

