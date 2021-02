Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ “Le crisi non sono mancate ma…”

Enrico Monti chi è? Il marito di Sabrina Salerno e non solo. L’uomo che ha “il peso” di dormire tutte le sere al fianco di una delle donne più desiderate d’Italia, lo stesso che ha avuto modo di dare vita al suo amato figlio, Luca Maria, nato nel 2004. Sabrina Salerno sarà, in tutto il suo splendore, ospite di Ti Sento di Pierluigi Diaco e a quel punto ripercorrerà le tappe della sua vita e, quindi, anche sella sua relazione con Enrico Monti l’uomo che ha conosciuto nel 1993 e che ha sposato nel 2006, 13 anni dopo e uno dopo la nascita del loro unico figlio. L’uomo è un imprenditore che si occupa della gestione dell’azienda di famiglia, la Tessitura Monti, fondata dal 1911, e che si occupa della produzione di abiti da uomo.

Enrico Monti chi è e che lavoro fa il marito di Sabrina Salerno?

I due vivono nel trevigiano, a Mogliano Veneto, a pochi chilometri dall’azienda di Enrico ma, a quanto pare, non è stato il tessile a farli incontrare, bensì la musica. Ai tempi del loro primo incontro, Enrico Monti si occupa di produzioni musicali e aveva uno studio di registrazione. Sembra che fu proprio quello il momento in cui scoppiò la scintilla tra loro e da allora non si sono più lasciati. La stessa cantante ha raccontato a Vanity Fair che come tutti hanno avuto alti e bassi che, però, sono riusciti a superare grazie a valori importanti: “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media” ma poi rivela che a tenerli insieme è stato l’amore per il loro unico figlio: “La gravidanza più bella della mia vita, ho mangiato come se non ci fosse un domani.. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.



