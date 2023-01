Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ Lei “un giorno gli lanciai in testa di tutto”

Sabrina Salerno sul marito Enrico Monti: “E’ un uomo pazzesco”

Enrico Monti è il marito dell’iconica bomba sexy Sabrina Salerno. Insieme praticamente da sempre, i due si amano alla follia; la loro relazione è cominciata più di trent’anni fa, con un matrimonio da cui è arrivato il figlio Luca Maria, oggi poco più che maggiorenne. “Io stimo mio marito in una maniera incredibile”, ha detto Sabrina Salerno a proposito del marito Enrico Monti. “Per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…”, ha continuato la Salerno.

La soubrette, infatti, ha vissuto momenti molto complicati nel corso della sua esistenza e li ha superati anche grazie al supporto quotidiano del compagno: “Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”, le parole meravigliose di Sabrina. La loro relazione, dunque, va avanti a gonfie vele e gode di una stabilità che i due hanno desiderato e a cui hanno lavorato giorno dopo giorno.

Enrico Monti e Sabrina Salerno: “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi”

“Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici”, ha fatto sapere l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, spiegando che gli inizi della storia d’amore col marito non sono stati semplici. Infatti Enrico Monti e Sabrina Salerno avevano cominciato a frequentarsi per motivi lavorativi, scoprendo in corso d’opera di essere attratti l’uno dall’altro. “Dovevo far finta di nulla: ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese”, ha raccontato il marito in un passaggio sul Corriere della Sera. “Beh, io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”, ha spiegato invece Sabrina Salerno.

Ecco quindi che l’imprenditore e la cantante hanno deciso di unire le proprie strade, incrociando i loro caratteri così simili e così diversi. “Se mi infastidiscono le foto di mia moglie? No. Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere”, ha raccontato Enrico. Mentre la cantante di Boys ha invece ammesso di aver dovuto lavorare su se stessa per frenare la propria gelosia nei confronti del marito. “Una volta ha rischiato grosso”, ha rivelato la Salerno. “Avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto“.











