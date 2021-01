Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ “Quella sala d’incisione galeotta…”

Qualcuno ha l’obbligo di dormire tutte le notti con Sabrina Salerno e questo qualcuno è Enrico Monti, marito della cantante e uno degli uomini più invidiati di Italia, questo è certo. Proprio oggi pomeriggio la Salerno sarà, in tutto il suo splendore, ospite di Verissimo, per raccontare della sua vita e della sua carriera, e sicuramente non mancherà un posto anche per lui, l’uomo che ha conosciuto nel 1993 e che ha sposato ben 13 ani dopo, nel 2006, dal loro amore nel 2004 è nato Luca Maria, il loro unico famiglia, e vivono nel trevigiano, a Mogliano Veneto, a pochi chilometri dall’azienda di Enrico, fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno, Tessitura Monti (occupata in produzione di abiti per uomo con un notevole successo in tutta Europa). A quanto pare, però, per fortuna, questa non è la sua unica occupazione visto che è riuscito a conoscere Sabrina Salerno perché all’epoca aveva una sala d’incisione, la stessa in cui si sono conosciuti.

Enrico Monti chi è e che lavoro fa il marito di Sabrina Salerno?

La stessa cantante ha raccontato a Vanity Fair di stare insieme a lui ormai da 25 anni, di cui dieci di matrimonio, e come tutti hanno avuto alti e bassi che, però, sono riusciti a superare grazie a valori importanti che da sempre condividono. Sabrina Salerno spiega: “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”. Naturalmente a tenerli insieme ci ha pensato anche l’amore per il loro figlio: “La gravidanza più bella della mia vita, ho mangiato come se non ci fosse un domani. È stato il periodo più sereno della mia vita. Era uno stato di estasi, è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.



