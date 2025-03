Enrico muore in Belcanto? Anticipazioni ultima puntata: ferito gravemente dagli Austriaci

Sta andando in onda l’ultima puntata di Belcanto, fiction di Rai1 con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio proprio questa sera, lunedì 17 marzo 2025 e dalle anticipazioni si scopre che Enrico verrà gravemente ferito in un combattimento con gli austriaci: morirà? Andando con ordine, dopo la morte di Olimpia, Enrico De Marchi (Giacomo Giorgio) deciderà di andare a combattere contro gli Austriaci ma ha compiuto un gesto folle che potrebbe costargli molto caro. Travolto dai guai e dai problemi il ragazzo per sfuggire all’arresto deciderà di nascondersi all’interno di un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari.

Dalle anticipazioni sul finale di Belcanto, tuttavia, si scopre che la situazione prenderà una bruttissima piega, il giovane sarà costretto a nascondersi in una cascina isolata ma la situazione si farà sempre più pericolosa. Enrico sarà costretto così a prendere in considerazione l’idea di Saverio, disposto a dargli una mano per aiutarlo a raggiungere al più presto la Svizzera per mettersi al riparo. Proprio quando la salvezza sembrerà a portata di mano, tuttavia, ci sarà un colpo di scena drammatico: verrà colpito da un colpo di pistola e rimarrà gravemente ferito: Enrico muore in Belcanto? Le anticipazioni sul finale di stagione svelano cosa gli succederà.

Come finisce Belcanto? Enrico muore o riesce a salvarsi? La scelta di Carolina

Enrico muore in Belcanto? Gravemente colpito la situazione sarà drammatica, Carolina nel frattempo si preparerà ad affrontare il ruolo di Fenena in Nabucco ma proprio quando il suo sogno sembrerà a portata di mano deciderà di lasciare tutto ed unirsi ad Enrico nella lotta contro gli austriaci. A questo punto Maria prima cercherà di dissuaderla invitandola e non rinunciare all’opportunità più importante della sua vita ma quando la giovane vorrà seguire il suo cuore le dirà una sconvolgente e perfida bugia: le farà credere che Enrico è morto in battaglia. Per fortuna, invece, la situazione sarà ben diversa, come finisce Belcanto? Carolina scoprirà che Enrico è gravemente ferito ma vivo e lo andrà a trovare nell’ospedale da campo. I medici riusciranno ad estraigli la pallotta ma sarà colpito da una grave infezione. Ci saranno ore di angoscia e paura mentre Carolina sarà impegnata in teatro nel ruolo di Fenena in Nabusso. E proprio durante gli applausi e le ovazioni Enrico si risveglierà.