Enrico Nigiotti, canzone Baciami adesso/ L’album in uscita il 14 febbraio, per San Valentino (Sanremo 2020)

Enrico Nigiotti si presenterà al Festival di Sanremo 2020 con ‘Baciami adesso’. Dopo la bellissima ‘Nonno Hollywood’, insomma, il cantante torna in Liguria a presentare un’altra canzone che ha tutte le carte in regola per diventare un vero successo. Il pezzo ‘Baciami adesso’ anticipa l’uscita del nuovo album dell’artista toscano prevista per il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Il disco, intitolato ‘Nigio’, è stato annunciato al pubblico dallo stesso Enrico Nigiotti che attraverso i suoi canali social ne ha diffuso anche la copertina che lo vede protagonista con un intenso primo piano. Enrico Nigiotti dopo Sanremo 2020 si preparerà per il suo tour che partirà a maggio prossimo. L’artista sarà in alcuni dei principali teatri italiani. Al momento sono sette le date ufficialmente confermate (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Roma, Livorno) ma il calendario è in costante aggiornamento e molte date sono già state annunciate in anteprima, anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte degli organizzatori.

Enrico Nigiotti, Sanremo 2020: l’amicizia con Emma Marrone

Enrico Nigiotti ed Emma Marrone è questo il gossip che si è sparso sui social prima del Festival di Sanremo 2020. L’autore di Baciami Adesso è ormai da tempo fidanzato con Giulia Diana, insegnante di danza livornese conosciuta ai tempi di Amici con la quale convive ufficialmente, ha adottato due cagnolini e ha aperto una scuola di danza. I due sono più innamorati che mai e il legame che lega Enrico Nigiotti ad Emma Marrone è solo una bella amicizia.

La carriera di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti ha fatto la sua prima apparizione nel mondo della tv e dello spettacolo partecipando ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che abbandonò per lasciare spazio alla sua ai tempi compagna nella scuola, Elena, poiché non era in grado di scindere i due percorsi, quello di formazione nella scuola e la sua storia con la ballerina. Successivamente ha partecipato a X Factor, altro talent show molto seguito, in cui si è rilanciato raggiungendo anche il podio alle spalle di Lorenzo Licitra e dei Måneskin.

Il nuovo album il 14 febbraio

Video, "Nonno Hollywood" di Sanremo 2019





