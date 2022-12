Enrico Nigiotti diventa papà/ La compagna Giulia Diana incinta di due gemelli: “Già vi immagino”

Enrico Nigiotti sarà presto papà di due gemelli: l’annuncio

Enrico Nigiotti diventerà presto papà per la prima volta. Il celebre cantautore ha annunciato con un toccante post pubblicato sui social che la sua compagna Giulia Diana è incinta e non di uno ma di ben due bambini. Nigiotti sarà dunque papà di due gemelli e, per comunicarlo al mondo, ha utilizzato il metodo più veloce e attuale: un post su Instagram.

Accanto ad una foto che inquadra il pancione della compagna Giulia Diana e il loro cagnolino, Enrico Nigiotti scrive: “É tutto un conto alla rovescia verso di voi .. Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…Vi immagino sempre”. E ha poi concluso: “So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. Maso e Duccio. Ci si vede presto bimbi”.

Enrico Nigiotti papà: chi è la compagna Giulia Diana

Chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti che presto diventerà mamma di due gemelli? La donna è un’insegnante di danza. Ha aperto il suo “Laboratorio di Danza e Movimento” a Livorno, città natale di Nigiotti. I due stanno insieme da circa cinque anni e sono molto uniti anche nel lavoro. Si supportano infatti a vicenda: lui aiuta lei nei progetti del suo laboratorio, lei nella musica del cantautore. Enrico e Giulia sono innamoratissimi e presto questa storia d’amore sarà coronata dall’arrivo di due gemelli. Chissà che a questo lieto evento non segua poi una proposta di matrimonio da parte del cantante…

