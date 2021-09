Enrico Nigiotti/ Dopo l’estate il tour nei teatri con “Nigio” al Seat Music Awards

Enrico Nigiotti salirà sul palco del’Arena di Verona in occasione dell’appuntamento “Seat Music Awards – Speciale Disco Estate”, in onda domenica 12 settembre alle 16.00 su Rai 1. Durante l’estate Nigiotti è finalmente tornato a esibirsi con la sua musica. Il cantante toscano ha condiviso con i suoi follower la grande emozione: “Applausi, chitarra scordata ovvero non accordata… Parlati prima delle canzoni, pubblico che canta, applausi, bis, ringrazia tutti… Sono tornato anch’io a respirare”, ha scritto su Instagram. Inoltre, a fine agosto, Nigiotti ha partecipato all’evento “Livorno per il “Ca’ Moro”, il concerto benefico per aiutare i ragazzi del Parco del Mulino, rimasti senza barca dopo l’affondamento dello scafo, causato da un’enorme falla a prua. “L’idea mi è venuta subito e Nigiotti ha accettato immediatamente dopo la mia telefonata e lo ringrazio, insieme a tutti gli altri ospiti, perché rientrerà a Livorno un giorno prima di quanto aveva preventivato”, ha detto il sindaco Luca Salvetti a Il Tirreno.

Giulia Diana, fidanzata Enrico Nigiotti/ Lui: "la sincerità è il primo ingrediente"

Enrico Nigiotti: il tour nei teatri

Lo scorso aprile è uscito il singolo “Notti di luna” di Enrico Nigiotti. Il brano è nato mesi prima, dopo che il cantante livornese si è trasferito con la fidanzata e due cani sull’Isola di Capraia dove poteva “parlare con la luna”: “Mi rispondeva di andare a letto presto, così da potermi alzare prima dell’alba e salutarla prima che scomparisse nella mattina e poi imbarcarmi con i pescatori di Capraia alle 5 del mattino e imparare a pescare. Da Capraia la luna sembra più vicina, tanto che se gli tiri un sasso ti pare quasi di beccarla in pieno“, ha raccontato al Corriere della Sera. Dopo l’estate partirà per il tour dei teatri del suo ultimo album “Nigio”, che ha visto la luce proprio quando è arrivata la pandemia.

LEGGI ANCHE:

ENRICO NIGIOTTI EX FIDANZATO ELENA D'AMARIO/ "Continuiamo a supportarci, ci sentiamo"ENRICO NIGIOTTI/ "Mi sono trasferito sull'Isola di Capraia, lì 3 contagi in tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA