Enrico Nigiotti è diventato papà: “Benvenuti bimbettini miei”/ La dedica ai gemelli

Enrico Nigiotti, la gioia incontenibile per la nascita dei gemelli: “Benvenuti nel chiasso del mondo…”

Diventare genitori è senza dubbio tra le esperienze ed emozioni più forti che si possano vivere, soprattutto quando si tratta di vedere nascere il primo figlio. La bellezza di un momento così nevralgico per la vita di chiunque è stata documentata da Enrico Nigiotti; l’ex cantante cresciuto nella scuola di Amici di Maria De Filiippi ha infatti annunciato di essere diventato padre. La particolarità dell’evento però, amplifica certamente la gioia: per lui e la sua dolce metà Giulia Diana sono arrivati insieme ben due splendidi gemelli.

Enrico Nigiotti ha chiaramente scelto i social per condividere un momento di vita così speciale con i propri followers. Il cantautore, ha immortalato i due piccoli nascituri con la sua mano che dolcemente li accarezza. Il tutto postato su Instagram, con una didascalia che mette in risalto la gioia dell’evento. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili…”

Enrico Nigiotti e la dolce promessa per Duccio e Maso: “Sarò sempre qua…Per tutta la vita!”

Il tenero messaggio di Enrico Nigiotti postato su Instagram per raccontare la nascita dei suoi due gemelli sembra quasi un passo poetico, denso d’amore e felicità. “Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati: siete il giorno più bello della mia vita, per tutta la vita. Il vostro babbo”. Con un cuore rosso come punto, chiude così la didascalia scelta per la foto pubblicata su Instagram che ritrae Duccio e Maso, i dolci gemelli appena partoriti dalla sua compagna Giulia Diana.

Le parole di Enrico Nigiotti hanno generato la commozione di tutti i fan; un messaggio poetico che racconta la gioia nel diventare padre, una promessa che volge già lo sguardo al futuro e che ogni genitore non può che condividere. I messaggi di auguri e congratulazioni sono arrivati a fiumi dopo la foto postata su Instagram, dimostrando ancora una volta come Enrico Nigiotti sia riuscito ad arrivare al cuore di tanti con la bellezza della sua musica. Di certo, ora il tempo sarà tutto da dedicare ai piccoli Duccio e Maso, prima di affidare alla musica il racconto della felicità e memorabilità del momento.











