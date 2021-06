Enrico Nigiotti ex fidanzato Elena D’Amario/ Per lei rinunciò ad Amici: “Mai pentito”

Oggi Elena d’Amario si racconterà a Verissimo e il suo excursus non potrà omettere il fatto che molte cose sono cambiate per lei quando Enrico Nigiotti, suo fidanzato all’epoca della partecipazione ad Amici, rinunciò ad andare avanti nel serale a suo favore. Di questo si parla spesso, di quel colpo di testa che cambiò le cose per Nigiotti ma di cui lui non si dice pentito. Proprio ospite ad Amici 2021 è tornato a parlare della sua storia ripercorrendo quella nona edizione e anche il gesto che fece per Elena D’Amario, all’epoca sua fidanzata, cedendole il suo posto al serale per continuare ad andare avanti. All’epoca il cantautore decide di andare via alla settima puntata per non sfidare la ballerina che lo pregò di rimanere ma senza ottenere molto.

Elena D’Amario "per me è difficile trovare l'amore"/ "La mia scelta è stata quella di metterlo da parte"

Enrico Nigiotti, ex Elena D’Amario, per lei rinunciò ad Amici eliminandosi al serale

La loro relazione non durò molto dopo la fine di Amici e lui stesso ai ragazzi dell’edizione che è quasi terminata ha spiegato (senza mai riferirsi direttamente ad Elena d’Amario): “Ero acerbo ma ci credevo molto. Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto “Io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei. Per me deve essere così”. La sua vita è cambiata e forse quel colpo di testa ha prolungato ancora di più la sua gavetta che, per fortuna, lo ha potato sulla strada di Mara Maionchi ad X Factor segnando così la sua rinascita.

LEGGI ANCHE:

Alessio La Padula, ex fidanzato di Elena D'Amario?/ Un possibile tradimento e poi...ENRICO NIGIOTTI/ "Mi sono trasferito sull'Isola di Capraia, lì 3 contagi in tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA