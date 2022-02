Enrico Nigiotti, storia d’amore con Elena D’Amario/ “Ci amavamo, non eravamo affini”

Enrico Nigiotti e la storia d’amore con Elena D’Amario: i due si sono innamorati ad Amici di Maria de Filippi quando erano entrambi giovanissimi. Durante l’edizione numero 9 del talent show di successo di Maria de Filippi, Enrico e Elena partecipavano nella categoria cantanti e ballerini. Tra i due è scattata la scintilla che li ha portati ad innamorarsi. Lei aveva 18 anni, mentre Enrico 23. Nonostante la dedizione e l’impegno costante di entrambi verso lo studio, Cupido ha scoccato la freccia dell’amore. Tra i due c’è stata una bellissima storia d’amore, ma ad un certo punto hanno deciso di prendere due strade diverse in parte anche per il carattere troppo geloso del cantante.

Il loro amore ha fatto sognare i milioni di spettatori di Amici di Maria De Filippi che ancora ricordano il momento in cui Enrico Nigiotti decise di cederle il posto durante la fase finale del talent. Una decisione che colpì molto il pubblico televisivo, visto che Enrico preferì ritirarsi dal programma piuttosto che sfidare la sua amata.

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario perchè si sono lasciati?

Ma perchè Enrico Nigiotti e Elena D’Amario si sono lasciati? A distanza di anni dalla fine del loro amore è stata proprio la ballerina professionista a rilasciare qualche dichiarazioni durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. In particolare la ballerina si è soffermata sulla scelta dell’ex compagno di cederle il posto durante la finale: “quel gesto non mi ha tanto convinta. Ricordo quel senso di forte dispiacere nei suoi confronti. Ho un grande rispetto per l’arte che fa, ce l’avevo già allora e lo stimavo tantissimo. Mi è dispiaciuto che lui mi abbia lasciato il posto. Allo stesso tempo, quell’atto di romanticismo che è rimasto nella storia lo ricordo con tantissimo affetto”.

Una volta terminato il programma, i due hanno provato a mandare avanti la storia d’amore, ma i tanti impegni e la distanza li ha portati a lasciarsi. “È stato il mio primo fidanzato. Ci amavamo, però non eravamo così affini. Probabilmente ci saremmo divisi ugualmente anche senza New York di mezzo, perché caratterialmente eravamo diversi” – ha detto la ballerina a Verissimo. Nonostante tutto però entrambi ricordano con grandissimo affetto il loro amore. “Lo ricordo con un affetto enorme e non me lo dimenticherò mai. Un amore così travolgente non l’ho più provato” – ha detto la ballerina, mentre Enrico Nigiotti non si è mai pentito della sua scelta: “pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi. Tuttavia quell’esperienza l’ho vissuta in modo infantile. Ho capito che le scelte portano a delle conseguenze”.



