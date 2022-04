Enrico Nigiotti/ Da Amici, X Factor alle follie d’amore:”Ho fatto un po’ di pazzie in vita mia ma sono buono”

Enrico Nigiotti, l’inizio della carriera e il rapporto col nonno

“Sono stato un adolescente turbolento, all’asilo ho tolto il velo a una suora perché non sapevo cosa ci fosse sotto, ero vivace ma molto buono”, descrive così parte della sua adolescenza, Enrico Nigiotti. Classe 1987, il cantautore ha conosciuto alti e bassi del mondo della musica. Quando anni fa partecipò ad Amici, rinunciò alla sua carriera per amore, in merito a questo il cantante afferma: “Lo avrei fatto anche per il mio migliore amico”. Enrico racconta l’accaduto a Verissimo dichiarando: “Penso che quando ami una persona, la felicità sta nella felicità sua, avevo 20 anni, ero molto romantico, poi vabbè ci siamo lasciati dopo due mesi”.

In quel caso comunque, il cantante dice di non essere stato un professionista, definendo il gesto come “più da uomo che da artista”. A causa di quell’evento perse il contratto discografico e andò a lavorare in campagna con suo nonno. Enrico comunque ripeterebbe quella scelta perché oggi lo ha portato ad essere più professionale. E’ stato il nonno a insegnargli che la semplicità è la bellezza e che deve andare fiero delle sue radici livornesi. Quando è venuto a mancare è stato come se avesse perso un grande amico e scrisse una canzone per lui: Nonno Hollywood.

I successi di Enrico Nigiotti e le storie d’amore

Dopo essere andato a lavorare insieme al nonno tra i campi di Livorno, il pensiero di Enrico Nigiotti era quello di andare alle Canarie con la fidanzata e i suoi cani e aprire li un bar. Mentre questo pensiero vagava nella sua mente, il cantautore scrisse L’Amore è; grazie a questo brano partecipò a X Factor, fu un successo, vinse due dischi di platino ma soprattutto, il cantante afferma che grazie a quel brano trovò il modo giusto per scrivere le sue canzoni raccontandosi. Da li in poi Enrico non si ferma, scrive canzoni per famosi cantanti quali: Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini e poi nel 2020 partecipa a Sanremo con il brano “Baciami adesso”.

La ragazza per cui il cantante uscì dalla scuola di Amici di Maria De Filippi era la ballerina professionista Elena D’Amario, un’amore breve ma intenso che i fan hanno amato anche dopo la loro rottura, talmente tanto che, quando dieci anni dopo il cantante tornò ad Amici come ospite, per presentare il suo disco, Maria ricordò l’avvenimento, lui ed Elena si scambiarono un sorriso e i fan sul web furono in delirio. La ballerina comunque fa parte del passato, adesso nel suo cuore c’è solo la fidanzata Giulia Diana, psicologa e ballerina.











