Enrico Nigiotti in lutto “Ad Amici Speciali non ci sarò”/ “Mio rapporto con Maria…”

Enrico Nigiotti non sarà tra i partecipanti ad Amici Speciali e in molti si sono chiesti il perché lasciandosi andare a pettegolezzi e dubbi sul suo rapporto con Maria de Filippi. Anche in passato è successo lo stesso per via dell’assenza di Nigiotti tra alcuni ex tra gli ospiti del programma e poi con la sua scelta di partecipare ad X Factor ritrovando la sua strada e approfittando di un nuovo trampolino di lancio. Risultato? Tanti pettegolezzi e un’unica certezza ovvero il ritorno del cantautore toscano proprio alla corte di Maria de Filippi non solo come ospite dopo il successo di Sanremo ma anche come autore per Jacopo Ottonello. Proprio per questo, in molti pensavano di ritrovarlo ad Amici Speciali ma non sarà così e questo ha scatenato di nuovo una serie di polemiche e di insinuazioni che lui stesso ha voluto spazzare via spiegando il perché della sua mancata partecipazione.

ENRICO NIGIOTTI IN LUTTO, ECCO PERCHE’ NON SARA’ AD AMICI SPECIALI

In una diretta Instagram, il 32enne cantautore ha spazzato via i pettegolezzi sul suo rapporto complicato con Maria de Filippi spiegando che il suo no è legato al lutto che ha vissuto qualche settimana fa: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”. Enrico Nigotti non ha voluto spiegare cosa è successo e chi sia morto da sconvolgerlo così tanto e nemmeno se il lutto sia legato o meno all’emergenza Coronavirus, fatto sta che sarà proprio questo ad evitargli di partecipare ad Amici Speciali.



