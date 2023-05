Enrico Oldoini, morto il regista/ Uno dei grandi maestri della commedia all’italiana

Grave lutto nel mondo del cinema: è morto il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini, considerato fra le figure più importanti della commedia all’italiana dei mitici anni ’80 e 90. Come ricordato dai colleghi di Fanpage, il regista aveva 77 anni e le cause della sua morte non sono state rese note. Era stato lui a dirigere il sequel di Yuppies e il film Bellifreschi del 1989 con Christian De Sica e Lino Banfi, ma anche di due Vacanze di Natale ben riusciti come quello del 1990 e del 1991.

E proprio Christian De Sica in queste ore lo ha voluto ricordare pubblicando una stories su Instagram, una foto in bianco e nero in compagnia proprio di Enrico Oldoini con la scritta: “Ciao amico mio, ti ho voluto molto bene”. Fra le sue sceneggiature si ricorda anche un altro film cult come Borotalco, con Carlo Verdone, ed inoltre è stato anche colui che ha ideato la fiction Rai di grande successo Don Matteo, di cui è stato anche regista di tutti gli episodi della prima stagione nonché parte della terza. Da una ventina di anni a questa parte si era dedicato in particolare alla direzione di opere audiovisive destinate alla tv, come le due serie di Dio vede e provvede, del 1996 e 1997, prima esperienza per il piccolo schermo di Enrico Oldoini.

ENRICO OLDOINI: I SUOI ULTIMI LAVORI

“Un passo dal cielo”.

Il suo primo approccio nel mondo del cinema era arrivato con “Cuori nella tormenta”, dove recitarono Carlo Verdone e Lello Arena, prima ed unica volta assieme, mentre Marina Suma era la protagonista femminile. Era il 1984 e l’anno dopo arrivò un altro cult come Lui è peggio di me con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Il resto è una lunga carriera di successi e film memorabili che hanno raccontato la storia della nostra nazione.

