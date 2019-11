Enrico padre Elena Santarelli/ Quanti sacrifici per la famiglia e il nipote Giacomo

Enrico Santarelli è stato il primo uomo importante della vita di Elena Santarelli, sua figlia. Un uomo di origini umili che ha basato la sua vita sul lavoro e al centro di alcune delle dichiarazioni della showgirl italiana. “Faceva i turni di notte per guadagnare qualche soldo in più. Tornava a casa alle sette quando noi uscivamo per andare a scuola, si buttava sul letto tre ore e poi usciva di nuovo a fare altri lavoretti”, racconta al settimanale F parlando della sua infanzia. Enrico forse non è stato presente nei primi anni di vita dei figli per motivi di lavoro, ma di certo lo è stato in alcuni dei momenti più difficili della vita di Elena. Come qualche anno fa, quando la showgirl si è ritrovata da sola a causa della partenza del marito Bernardo Corradi, diretto in Nord America. In quel periodo, Enrico ha deciso di portare la figlia e il nipote Giacomo al mare, dove la Santarelli si è concessa per qualche tempo non solo di fare la madre, ma anche di ritornare bambina. Immortalati in spiaggia dal settimanale Nuovo, i tre si sono divertiti fra tuffi, risate e tanto relax.

Enrico padre Elena Santarelli e il matrimonio della figlia con Bernardo Corradi

Il nome di Enrico Santarelli non sarà di certo sconosciuto per gli ammiratori della figlia Elena Santarelli: lo troviamo al suo fianco nel giorno più importante della sua vita, quando la showgirl si è unita in matrimonio al marito e fidanzato storico Bernardo Corradi. “Quando sono arrivata con mio padre Enrico all’ingresso della chiesetta e mi sono accorta di aver dimenticato i fiori”, racconta la Santarelli al settimanale Chi, parlando del suo grande giorno. Anche di fronte a quel possibile scivolone, Elena è riuscita comunque a risolvere tutto grazie alla sua wedding planner: “Ha fatto un balzo, così ne ha colti alcuni da un a pianta che, per fortuna, erano identici al mio bouquet”, aggiunge. Oggi, mercoledì 20 novembre 2019, Enrico Santarelli sarà al fianco della figlia Elena nella puntata del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione unica, visto che la showgirl parla poco spesso della sua vita familiare precedente al matrimonio con Bernardo. Del padre Enrico però ha rivelato un dettaglio in passato: è romanista. Come il resto della famiglia del resto, se si esclude il consorte e il figlio Giacomo, “che, invece, sono due aquilotti”, come ha sottolineato a Il Corriere dello Sport in occasione del suo debutto nella commedia Quando la moglie è in vacanza, dove ha recitato al fianco di Massimo Ghini.

