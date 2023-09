Enrico Papi alla conduzione de La Talpa 2024?/ Le ultime indiscrezioni sullo show

Enrico Papi al timone de La Talpa 2024? Lo scoop bomba

La Talpa potrebbe tornare nella primavera del 2024, il programma cult anni 2000 è uno degli show in assoluto più richiesti dal pubblico. Il suo ritorno è ormai quasi certo, ma ci sono diverse indiscrezioni su chi possa essere il nuovo conduttore del format.

Il programma, si incentra su un gruppo di persone che devono scoprire chi tra loro è ‘la talpa’, ovvero quella singola persona che mette in difficoltà il gruppo, tramando alle spalle dei suoi compagni. Ebbene, a condurre questo show potrebbe essere Enrico Papi. A lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Vero, secondo cui l’ex opinionista dell‘Isola dei Famosi sarebbe stato scelto per questa nuova esperienza. Ovviamente, non ci sono ancora conferme si tratta solo di rumor non ufficiali.

Vladimir Luxuria condurrà lo show? L’indiscrezione

Il programma, dopo tanti rumor e rinvii, sembrerebbe pronto ad allietare le serate del pubblico con i suoi intrighi e il suo innegabile fascino. Ci sono stati diversi dubbi sulla possibilità di un ritorno del game show, ma sembra che questa volta possa essere quella buona.

Passata nelle mani di Mediaset, a quanto svelano i rumor, sembra che alla conduzione dello show possa esserci Vladimir Luxuria. Alcuni mesi fa, TvBlog riportava che la rete avesse scelto l’ex opinionista come conduttrice: “Per la nuova Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno al momento ci sarebbe questa prima idea. Vladimir, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell’Isola dei famosi, potrebbe dunque approdare alla conduzione di questa nuova Talpa”. Gli ultimi scoop riportano, invece, Papi al timone del game show. Chi vincerà tra i due?

