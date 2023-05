Enrico Papi, appello al figlio di Corinne Clery: “Non perdere tua mamma”/ “Ho perso la mia da poco e…”

Enrico Papi lancia un appello al figlio di Corinne Clery all’Isola dei Famosi e ricorda la sua mamma

Il toccante sfogo di Corinne Clery sui difficili rapporti col figlio in diretta all’Isola dei Famosi porta Enrico Papi a spezzare una lancia a favore dell’attrice, lanciando un appello diretto a suo figlio Alexander. Enrico chiede un minuto per parlare direttamente alla telecamera e lanciare un messaggio al figlio di Corinne: “Ieri è stata la festa della mamma e io Alex voglio parlare con te. Non so se in questo momento sei in ascolto”, esordisce.

L’appello si condisce di un ricordo molto personale di Enrico: “Io purtroppo ho perso mia mamma poco tempo fa e credo che perdere una madre sia una cosa devastante nella vita.” L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023 quindi conclude: “Allora io ti consiglio di metterti in contatto con tua madre e di non perdere questo rapporto, perché in una vita come questa che è tosta, fatta di difetti, di imperfezioni, la mamma è l’unica persona che riesce a renderla perfetta. Quindi credimi, quando non l’avrai più, ogni momento, ogni secondo perso, è veramente perduto per sempre.”

